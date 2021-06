Cecilia Todesca afirmó que Argentina sí tiene un plan económico, tras el reclamo de EEUU

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, salió al cruce tras las críticas recibidas por parte de la oposición al afirmar que Argentina no tiene un plan integral en economía y el reclamo de Estados Unidos para que el país presente "un plan económico sustentable. "Cuando dicen que no hay un plan económico, es porque no es el plan que ellos quieren", aseguró en declaraciones a Radio 10.

Destacó que el plan económico siempre fue el mismo y tiene a la producción, el empleo como pilares fundamentales. "Temas sencillos no hay, pero no debemos dejar que la oposición instale que no tenemos un plan", remarcó.

Estas expresiones ocurren luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le planteara al ministro Martín Guzmán que la Argentina necesita un plan económico sólido para contar con el apoyo de Washington en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo último pago de u$s 2400 millones entró en un período de gracia de 60 días.

“Este es un año de crecimiento y ellos instalan que no tenemos plan. No es que no tenemos plan, es que no les gusta y eso es otra cosa”, remarcó Todesca y aseguró que mientras el gobierno de Macri "decía que bajaba los impuestos a los sectores mas concentrados", en realidad bajaban los gastos en educación, ciencia y tecnología.

Todesca también destacó que "este año la Argentina va a crecer" y sostuvo que hay que "superar la segunda ola de la pandemia para que el crecimiento que estamos teniendo se vea aun mas".

Consultada sobre la inflación de mayo, que Indec ubicó en 3,3%, la Vicejefa de Gabinete afirmó se vio una desaceleración de la inflación respecto al mes anterior y señaló que desde el Gobierno son "conscientes del problema de la inflación, no es sencillo".

“Tenemos una y mil mesas abiertas para que cada sector venga con sus números y poder discutirlo todo. Pero lo que no puede pasar es que todo un esfuerzo del sector productivo, se vaya por la canaleta de la inflación”, precisó.

Respecto al conflicto con los productores por los precios de la carne, la funcionaria señaló: "No me quiero anticipar porque están los compañeros y compañeras afinando detalles, pero me parece que se va encontrando una solución".