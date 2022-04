Chicago: por qué la soja y el maíz arrancaron la semana con subas prácticamente históricas

El maíz cerró con importantes mejoras en Chicago (320 US$/Tn para la posición) y quedó a un paso del récord histórico de 327,25 dólares por tonelada del 21 de agosto de 2012 como consecuencia de las nevadas caídas sobre zonas agrícolas estadounidenses del Medio Oeste, que demorarán aún más el avance de la siembra del cereal y que podrían derivar en cambios en la intención de siembras.

Los pronósticos de lluvias inferiores a las necesarias durante las próximas semanas sobre el centro y el norte de Brasil atentan contra las buenas perspectivas que traía la segunda cosecha de maíz, de la que depende más del 75% de la oferta total del grano grueso brasileño.

Un fundamento alcista latente es la continuidad de la guerra en Ucrania, que no sólo limita el comercio desde ese país, sino que ya pone en riesgo las siembras de la nueva campaña.

La soja también en alza

Los precios de la soja cerraron en alza en la rueda diaria de Chicago (630 US$/Tn para la posición mayo), muy cerca del récord histórico de 650,74 dólares por tonelada del 4 de septiembre de 2012. La suba estuvo en línea con las mejoras registradas por la harina (mayo sumó US$ 5,07 y cerró en US$ 513,67 por tonelada) y por el aceite (mayo sumó US$ 23,81 y cerró en US$ 1763,45 por tonelada).

“Sumó a la tónica alcista la firmeza que experimenta el valor del petróleo, que resulta un incentivo para un mayor uso de biocombustibles en el corte con los combustibles fósiles, que se encarecieron desde el inicio de la guerra en Ucrania y tras las sanciones impuestas a Rusia”, indicaron los expertos

Además, el mercado apuesta por una reactivación de la demanda china en momentos en los que se reanudan algunas actividades comerciales e industriales tras el rebrote de Covid que tiene a Shanghái como epicentro. En ese sentido, los precios también reaccionaron hoy a lo reportado el viernes por el USDA, que en medio de un feriado parcial en Estados Unidos confirmó nuevas ventas de soja a China por 661.000 toneladas. De ellas, 121.000 toneladas fueron 2021/2022 y el resto de la próxima cosecha. Asimismo, confirmó una venta a destinos desconocidos, por 177.000 toneladas de soja 2021/2022.

El trigo, con ganancias importantes

Los precios del trigo cerraron con importantes subas en Chicago (411 US$/Tn para la posición mayo) por la continuidad de la guerra en Ucrania, que sigue complicando el comercio desde ese país y que mantiene los interrogantes sobre la oferta de la nueva cosecha.

Pero fue particularmente relevante en la tónica alcista la situación de los trigos de invierno en Estados Unidos, dado que persiste el déficit hídrico sobre zonas de las Grandes Planicies, sobre todo en el centro-oeste de Kansas, región que no recibirían lluvias significativas en los próximos días.

“Esto conspira contra el buen desarrollo de las plantas y podría mantener su estado en los malos registros vistos hasta el momento. Vale tener en consideración que los trigos de invierno responden por poco más del 70% de la oferta total de trigo estadounidense”, indicaron los expertos.