China, la carne y Milei: si el “tiro sale por la culata”, ¿quién se hace cargo?

Durante la semana se conoció que Argentina se unirá al BRICS a partir del primer día del año 2024. Esta noticia marca un hito significativo para el país, ya que se unirá a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en uno de los bloques de asociación más influyentes a nivel mundial.

En tiempos electorales, la noticia no cayó bien en los partidos opositores, entendiendo que el Gobierno actual no puede “cortarse” y cerrar acuerdos que, posiblemente, deban continuar (o no) otros actores. Todo dependerá de los resultados que se conozcan en los comicios de octubre.

Si uno se guía por los números de las PASO, Javier Milei tiene grandes posibilidades de llegar a un ballotage o bien, como algunas encuestas comienzas a mostrar, ganar incluso en primera vuelta. Todo puede ser en una Argentina que indefectiblemente dejó un claro mensaje en las urnas.

Ahora bien, ¿qué pasaría con la incorporación de Argentina al BRICS si Milei se convierte en presidente? El interrogante surge a partir de las declaraciones realizadas por el referente de “La Libertad Avanza”, que fustigó con dureza especialmente a China. “No quiero pactos comerciales con comunistas”, afirmó días atrás.

Lo primero que debe señalarse es que sería contraproducente para algunos sectores productivos una “pelea” con el gigante asiático. China y Brasil emergen como los destinos más influyentes para las exportaciones argentinas dentro del bloque BRICS. De hecho, China es un cliente clave para las carnes y los porotos de soja argentinos.

Incluso, a lo largo del último año, Santa Fe generó exportaciones que superaron los u$s 1.400 millones para cada uno de los tres principales destinos comerciales: India, China y Brasil.

Queda claro que buscar un pleito con China podría tener un costo altísimo. “Entendemos que son más eslóganes de campaña”, confió una fuente industrial a este medio al referirse a la posición de Milei. Ningún actor de la cadena de ganados y carnes se tomaría con calma una posible pelea o distanciamiento con China. Y con razón.

Teniendo en cuenta que una de las grandes ventajas de Argentina es la complementariedad que presentan ambos mercados (interno y externo), sumado a la “aspiradora” que resulta ser China, el daño podría ser muy grande para el sector si el gigante asiático decide apuntar a otros destinos o bien disminuir sus compras.

El principal cliente de la carne argentina

La República Popular China es el principal destino de exportación, tanto para el mes de julio como para el acumulado de los primeros siete meses del año.

En el último mes, se embarcaron con destino a China 12.700 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos producto de la despostada, por un valor de 17,7 millones de dólares y 36.100 toneladas de carne bovina deshuesada, por un valor de 128,8 millones de dólares.

China representó el 74,4% de los volúmenes exportados en julio de 2023; y el 78,4% del acumulado en los primeros siete meses el año.

El precio medio de las ventas a China de carne sin hueso en julio de 2023 se ubicó alrededor de los 3.570 u$s/Tn, quedando significativamente por debajo del máximo de 5.900 u$s/Tn.