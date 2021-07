Cierre bajista en Chicago con pérdidas para la soja, el maíz y el trigo

El Mercado de Chicago finaliza la jornada con caídas para los tres cultivos ante la perspectiva de una mejora climática en el mes de agosto. La soja cayó US $6 y quedó en US $514, el maíz tuvo la misma pérdida y cerró el día en US $215 y el trigo finalizó en US $251 con una caída de US $3.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) explican que la soja cayó por la perspectiva de una mejora climática durante el próximo mes que ejerció presión sobre las cotizaciones. Sin embargo, la persistencia del clima seco y cálido durante la semana próxima da soporte a los precios y limita las caídas, ya que la falta de lluvias reciente podría deteriorar la condición de los cultivos.

En el día de hoy, la BCR publicó un informe en el que establecía que la siembra de soja sería la menor de los últimos 20 años en la zona núcleo, destacaron que la caída en área sería de un 5 % respecto al 2020, pero puede ser mayor, e incluso llegar al 10 %.

En cuanto a los futuros de maíz cierran con pérdidas presionados, como la soja, por la perspectiva de una mejora climática en agosto. Si bien las temperaturas elevadas y la ausencia de lluvias se mantendrían durante la próxima semana, el pronóstico extendido indica que el clima se tornaría más fresco y húmedo durante el próximo mes. Además, la BCR explica que una demanda externa más debilitada sumó a las presiones bajistas, ya que los elevados costos de los fletes marítimos disuaden a los compradores.

Por su parte, el trigo culmina la jornada con caídas, presionados por las bajas registradas en los mercados de soja y, especialmente, maíz. Sin embargo, las preocupaciones acerca del clima desfavorable en países exportadores clave habrían limitado las caídas. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura de Rusia informó que los rindes de la nueva cosecha al 20 de julio promediaban 3,45 t/ha, por debajo de los 3,47 t/ha de la campaña previa.

En el mercado local, fyo explica que se espera que al cierre del fin de semana el mal tiempo avance por el litoral y se extienda hacia el extremo noreste del país. Al mismo tiempo, el frío comenzará a reposicionarse en toda la región pampeana, con más intensidad sobre el sur.