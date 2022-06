Cinco consejos para los ahorristas que quieren cuidar el dólar blue "bajo el colchón"

El dólar blue hoy en día se encuentra en medio de una tendencia alcista que le hizo subir $6 en una sola jornada. En este contexto, los ahorristas buscan abastecerse de dólares para resguardar su dinero del aumento de la inflación.

Este martes el Indec publicó la inflación de mayo, que anotó una sba del 5,1%. De esta manera, la inflación acumulada en los primeros 5 meses del año es la más alta desde 1991.

Ante esta situación, son muchos argentinos los que resguardan sus dólares "bajo el colchón", es decir, en sus casas. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, estimó el año pasado que "hay u$s 100.000 millones en billetes" en el país.

Sin embargo, la cotización del dólar blue se puede ver afectado por marcas, anotaciones o dobleces en el papel del billete. En este sentido, la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) publicó información acerca de la "vida útil estimada" de los dólares.

Un billete de u$s100 suele durar en buen estado un promedio de 22,9 años; uno de u$s50, 12,2 años; uno de u$s 20, dura 7,8 años; uno de u$s 10, unos 5,3 años; para uno de u$s 5, será de 4,7 años y para el de un dólar, 6,6 años.

Vale remarcar que no significa que un billete que se pasa de ese período de "vida útil" automáticamente deja de ser válido. La Fed sostiene que "es la política del gobierno de los Estados Unidos que todos los estilos de la moneda estadounidense son de curso legal, independientemente de su fecha de emisión". Eso incluye todos los billetes impresos por la Reserva Federal desde 1914 hasta la actualidad.

Cinco consejos para cuidar los dólares

La Fed brindó una serie de recomendaciones que se pueden aplicar para conservar adecuadamente los billetes y extender ese período de vida:

-No guardarlos en temperaturas extremas, es decir, ni demasiado frío ni demasiado calor

-No atarlos con una banda elástica que dañe sus bordes

-No dejarlos demasiado expuestos a la luz del sol, ya que puede deteriorarse su color

-No doblarlos, y de preferencia guardarlos en un sobre o similar

-No exponerlos a la humedad