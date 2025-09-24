Claves del día: Milei cosecha promesas de ayuda y los mercados volvieron a tener otro día en verde

El viaje de Javier Milei a Estados Unidos dejó mucho más que fotos con Donald Trump y promesas de apoyo político. El “efecto Trump” se trasladó de la diplomacia a los mercados: los bonos argentinos se dispararon, el riesgo país perforó el piso de los 1.000 puntos, las acciones vivieron una rueda hiper selectiva y el dólar cedió presión, en un contexto en el que el agro sorprendió con mayores liquidaciones.

La foto de los mercados

Los títulos públicos en dólares subieron con fuerza: los Globales treparon hasta 12 % en Wall Street, mientras los soberanos mostraron avances de hasta 6,8 %. Como resultado, el riesgo país cayó 66 puntos y cerró en torno a los 1.023 puntos básicos, tras haberse movido momentáneamente por debajo de los 1.000.

El S&P Merval avanzó apenas 0,2 %, pero detrás de ese número plano se escondió una rueda con ganadores y perdedores extremos: algunas acciones locales escalaron 24 %, mientras otras se derrumbaron hasta –12 %. En Nueva York, los ADR mostraron un cierre mixto, reflejando tanto el optimismo externo como las dudas que aún persisten sobre el programa económico argentino.

En paralelo, el dólar cedió presión frente al peso: la combinación del respaldo político de Trump, las promesas de organismos internacionales y el flujo inesperado del agro dieron respiro en la plaza cambiaria. Las liquidaciones del campo sorprendieron y reforzaron temporalmente las reservas del Banco Central. Hasta China festeja esta oferta del agro, comprando todo lo que puede de la soja orfertada.

Juan Pazo, titular del Arca, en su participación en el Seminario de Acsoja -que se realizó ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario-, se mostró optimisma con la decisión de la baja de retenciones y dejó flotando en el aire que algo más seguirá después de 31 de octubre, cuando vence la eliminación temporal de los derechos de exportación. Los representantes del sector agroindustrial también se mostraron optimistas sobre el movimiento económico que provocará en el campo y su derrame en la compra de insumos, camionetas y otras inversiones. ¿Y dólares? Nadie negó que eso también pueda ocurrir.

El respaldo internacional y la mirada de Wall Street

El espaldarazo de Trump fue el disparador de lo que en la City ya bautizaron como el “blindaje político-financiero”. Desde Wall Street se habla de un posible préstamo puente, pero atado a futuras inversiones y condicionado al aval de la Casa Blanca.

En ese marco, Morgan Stanley aportó su visión: consideró que el blindaje para Argentina no vendrá en forma de un salvataje clásico, sino a través de un préstamo vinculado a futuras inversiones privadas. El banco estimó que un paquete de USD 10.000 millones sería clave para atravesar 2026, año en el que vencen más de USD 12.000 millones de deuda soberana, y que un anuncio creíble mejoraría notablemente la liquidez del país. La entidad también advirtió que, si bien la percepción de riesgo sobre los bonos a corto plazo se redujo, la sostenibilidad hacia 2027 y más allá dependerá de la consistencia fiscal y monetaria del plan de Milei.

Mientras tanto, organismos multilaterales se subieron al tren: el BID confirmó que acelerará desembolsos ya acordados y aumentará operaciones en el país, mientras que otras agencias prometieron fondos extra. Sin embargo, Argentina aún espera un respaldo contundente de Estados Unidos, algo que podría definirse en la reunión entre Milei y Kristalina Georgieva, titular del FMI.

En paralelo, Milei buscará reforzar su imagen internacional: su paso por la Asamblea General de la ONU, la reunión con Georgieva y la cena con Scott Bessent en la gala del Atlantic Council son parte de una agenda diseñada para amplificar el capital político cosechado con Trump.

Balance

El “lunes de euforia” dio paso a una calma vigilada. Con bonos que vuelven a brillar, riesgo país que se relaja y un dólar que cede, el Gobierno compró tiempo político y financiero. Pero el hechizo depende de un factor clave: que las promesas de Washington —y los préstamos que proyecta Wall Street— se transformen en dólares reales, rápidos y creíbles.