Claves del día: dólares al filo, Wall Street en baja y Buenos Aires en alza mientras el Congreso desafía a Milei

La volatilidad volvió a marcar el pulso de la economía argentina, aunque esta vez con un tinte positivo para los activos locales. El mercado financiero tuvo otra jornada de alivio en medio de un clima de incertidumbre que no da respiro. Los dólares se movieron con subas y bajas, pero sin perforar el techo de la banda cambiaria, lo que evitó la intervención del Banco Central (BCRA). Incluso se vio una mejora: la autoridad monetaria sumó US$ 27 millones a las reservas y, con la ventanilla de liquidez activa, las tasas de plazos fijos se relajaron, pagándose 42% anual por depósitos chicos y 57% por los grandes, casi 30 puntos menos que hace una semana.

El dato fuerte llegó desde los bonos argentinos: con alzas promedio cercanas al 1% y picos de hasta 6%, los papeles de deuda sorprendieron en un contexto global adverso. La paradoja fue que, mientras los activos subían, el riesgo país se disparó 91 unidades hasta los 1.231 puntos básicos, su nivel más alto en casi un año. La explicación la dio JP Morgan: problemas técnicos en el cálculo del índice EMBI inflaron el indicador.

En Wall Street la debilidad fue la norma, pero la Bolsa de Buenos Aires se desmarcó con una suba del 2%. En paralelo, las ADR argentinas que cotizan en Nueva York lograron repuntes de hasta el 5%, confirmando el contraste entre un mercado internacional nervioso y un local que, al menos por un día, respiró. El dólar oficial cerró en $1.482, el blue en $1.465, el MEP en $1.472 y el contado con liquidación en $1.479.

El frente externo suma expectativa: la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) inició su reunión mensual de dos días y todo indica que Jerome Powell anunciará la primera baja de tasas desde diciembre, tras un año de presión política de Donald Trump. La decisión puede reconfigurar el tablero financiero global.

En el plano de los commodities, Chicago mostró a los granos en alza, mientras que en Rosario el maíz subió y el trigo perdió terreno, reflejando la volatilidad propia del mercado agrícola.

Política caliente

La calma financiera contrasta con la agitación política. Tras la derrota electoral del 7 de septiembre, el oficialismo enfrenta este miércoles un desafío clave en Diputados: la oposición buscará revertir los vetos presidenciales que recortaron fondos al Hospital Garrahan y a las universidades nacionales. Aunque la votación en la Cámara baja no es definitiva, en el Senado la suerte parece echada: se descuenta que habrá respaldo opositor suficiente para consagrar las leyes.

La sesión incluye además otros puntos sensibles: emplazamientos legislativos y la derogación de decretos presidenciales que restringen terapias de reasignación de género y reorganizan la Policía Federal, lo que anticipa un debate cargado de tensión política y social.

Privatización nuclear

En paralelo, el Gobierno confirmó que avanzará con la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Se pondrá a la venta el 44% de las acciones mediante licitación pública nacional e internacional. La medida genera polémica: se trata de una de las pocas empresas estatales con superávit y responsable del 7% de la electricidad que consume el país.

Escenario internacional

El tablero global también se sacude fuera del terreno financiero. En Estados Unidos, se acelera el acuerdo para que el negocio local de TikTok quede bajo control de un consorcio de inversores que incluye a Oracle, Silver Lake y Andreessen Horowitz. Washington y Beijing ultiman detalles en un proceso que puede redefinir la guerra tecnológica entre ambas potencias.