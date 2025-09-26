Claves del día: récord en dólar futuro y toma de ganancias en acciones y bonos tras la euforia

La rueda dejó dos postales nítidas: salto en el mercado de dólar futuro con récord de volumen y toma de ganancias en renta variable y soberanos tras la euforia reciente. En el mercado A3, los contratos de dólar futuro subieron hasta 4%, con implícitas que treparon hasta la zona del 65% anual y un volumen operado cercano a USD 2.800 millones (con más de 2,36 millones de contratos el día previo). La demanda de cobertura se concentró en vencimientos posteriores a las legislativas de octubre, en simultáneo con la “lluvia” de liquidaciones del agro que barrió el spot.

Del lado de la renta variable, llegó el freno: S&P Merval -4,1%, ADRs argentinos en Wall Street con algunas bajas significativsa, y bonos en dólares -3,5% promedio, con riesgo país de nuevo con una leve alza. La dinámica calza con el clásico profit taking luego del rally que siguió a los anuncios de apoyo financiero externo.

Dólares: blue, MEP, CCL y oficial

Con el dólar oficial en $1.355 (BNA), los financieros mostraron un piso: MEP $1.380,13 y CCL $1.403,46. El blue se movió en $1.410.

Reservas y compras del Tesoro

En paralelo, la aceleración de la liquidación del agro permitió que el Tesoro comprara alrededor de USD 700 millones, ayudando a recuperar reservas tras la intervención cambiaria de la semana previa y con el mayorista operando bien por debajo de $1.340. El “timing” oficial busca evitar que el tipo de cambio perfore demasiado el piso de la banda.

Soja post “retenciones 0” y bronca rural

Cerrada la ventana de retenciones 0% al alcanzarse el cupo de USD 7.000 millones en DJVE en apenas tres días, el mercado doméstico de granos aflojó: referencias para Soja Rosario Nov-25 rondan u$s 332,5/t (condición cámara). El regreso del esquema tradicional también reordenó a la baja los precios en harina, aceite, maíz y trigo.

La decisión desató bronca en el campo: SRA y FAA apuntaron a que la ventana benefició a exportadoras con stock y dejó “afuera” a muchos productores, pidiendo extender o hacer permanente la quita para que llegue al primer eslabón.

Futuros, DJVE y estrategia oficial

El combo de coberturas en futuros y DJVE por USD 7.000 millones explica buena parte del reposicionamiento: más oferta spot por liquidaciones, compras del Tesoro en el MLC, y búsqueda de hedge en la curva posterior a octubre, por riesgo de evento.

Vicentin: Grassi acelera; próximos jugadores

En Vicentin, el juez Lorenzini habilitó formalmente el cram down y Grassi SA ya presentó la primera oferta: un menú para acreedores con incentivos por abastecimiento, dentro de un cronograma que fija el 31 de octubre como fecha límite para reunir conformidades. Con el período de concurrencia abierto, se esperan más presentaciones de los otros grupos inscriptos como Bunge; Molinos Agro junto a LDC en los próximos días.

Y, en Rosario, más de 4.000 jóvenes colmaron las charlas de Endeavor en Metropolitano, en una semana muy tech, con más de 30 eventos relacionados a la innovación, organizados por empresas y organizaciones.

