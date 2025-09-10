Claves del día: tasas, dólar y la disputa por Vicentín parece entrar en la recta final

El Gobierno de Javier Milei enfrenta una semana marcada por un cóctel de tensiones políticas y económicas. Con el resultado adverso en Buenos Aires aún fresco, el Ministerio de Economía debe refinanciar $7,3 billones de deuda en pesos, en la primera licitación clave tras la derrota electoral.

Menú variado para un mercado desconfiado

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, diseñó una batería de instrumentos para tentar a bancos e inversores: tres letras a tasa fija (Lecaps), una letra ajustable por tasa mayorista (Tamar), un bono CER y dos papeles dólar linked. La jugada busca estirar plazos más allá de las elecciones del 26 de octubre y evitar que esos pesos libres presionen al mercado cambiario.

Pero no es un terreno fácil. El Banco Central, aún interviniendo con cautela en las tasas, empieza a testear un piso más bajo, en un clima de iliquidez que golpea a varios bancos. Al mismo tiempo, el mercado de bonos muestra una fuerte concentración en el TO5X, con vencimiento apenas nueve días antes de las legislativas, lo que suma más nerviosismo.

FMI, política y gobernadores en guardia

En medio de la incertidumbre, el FMI apareció como factor de calma. Julie Kozack, vocera del organismo, ratificó su apoyo al programa económico argentino, el ancla fiscal y la agenda de desregulación. Una señal clave para un mercado que mira con lupa cada movimiento.

En paralelo, la política sigue marcando el compás. Tras ampliar la mesa chica de gobierno -pero sin cambios de actores-, Milei ratificó que no habrá cambios de rumbo: superávit fiscal como norte, disciplina monetaria y continuidad cambiaria. Todo esto mientras avanza el reloj en dos frentes calientes: el eventual veto presidencial a los fondos universitarios y el inminente envío del Presupuesto 2026 al Congreso.

La liga de gobernadores, por su parte, juega a dos puntas. Rechaza alinearse con Axel Kicillof, pero tampoco quiere foto con Milei sin garantías de los ATN.

Dólar inmóvil, tasas en caída y Bolsa errática

La tensa calma cambiaria se sostuvo sin intervención del Tesoro ni del BCRA. El oficial cerró en $1.432, el blue se mantuvo en $1.385, el MEP retrocedió y el contado con liqui subió levemente. Las reservas del Central cayeron apenas US$ 48 millones.

Las tasas de plazos fijos se comprimieron: el “premio” por grandes colocaciones bajó del 90 al 85% anual, mientras los minoristas recibieron 48%. La Bolsa arrancó con ímpetu, pero cerró con una baja mínima; los ADR argentinos tuvieron resultados mixtos.

La pulseada por Vicentín: Cargill, Grassi y más jugadores

Lejos del ruido financiero, la agroindustria sigue con atención el salvataje judicial de Vicentín. El Grupo Grassi, con base en Rosario y segundo acreedor comercial, avanza en un acuerdo con Cargill para presentar una oferta en el cram down.

La puja no es menor: también compiten Bunge y ACA, y el tándem formado por Molinos y Dreyfus. El ganador deberá convencer a acreedores por más de US$ 1.300 millones. La definición promete ser tan política como empresarial, en un momento donde la pulseada por el control de la aceitera se cruza con la geopolítica de los granos.

Commodities en pausa

En Chicago, soja, maíz y trigo marcaron bajas, con excepción de la soja rosarina, que mostró una leve mejora. El trigo local, en cambio, volvió a retroceder, agregando presión al complejo exportador en plena reconfiguración.