Club PYXO: un espacio de innovación para Pymes que desembarca en Rosario

Salirse de la queja cotidiana, afrontar los desafíos del presente (y futuro) con una mirada integral y compartir experiencias, son algunos de los ejes primordiales de un espacio novedoso que apareció con fuerza en la provincia de Santa Fe y que, por su propia impronta, comienza a replicarse en otros puntos estratégicos del país. Se trata de “Club PYXO”, que llegó para acompañar a las Pymes en el camino de la innovación.

La historia nace en Rafaela hace varios meses atrás y tiene tres “alma mater”: Pablo Sona, Roberto Rodríguez y Leandro Basso. Los tres tienen en común una capacidad emprendedora arrolladora y vieron una necesidad puntual en las Pymes, un sector que motoriza la economía nacional. Los problemas de diversa índole que enfrenta un empresario son numerosos y en muchas ocasiones impiden proyectar, planificar o tener una mirada de largo plazo tendiente a capitalizar las enormes oportunidades que ofrece un mundo que avanza a pasos agigantados.

Así surge Club PYXO, pensado y orientado para empresas que integran 100% el sector privado. El gran interrogante pasaba por saber cómo captar la atención y el interés de los posibles socios. Y, como primera medida, definieron tres aspectos innegociables que distinguen al Club: la innovación siempre como eje central, que esté enfocado 100% a pymes y que sea el espacio ideal para compartir un momento agradable y de camaradería entre pares.

Las primeras reuniones con empresas de Rafaela y la región fueron un éxito porque rápidamente lograron un guiño importante hacia la propuesta, sumando empresas de la talla de Ilolay, Cooperativa Guillermo Lehmann, Megatone y Limansky, sólo por mencionar algunas. Al día de la fecha ya son 26 los empresarios (de Rafaela, Pilar, San Francisco y Esperanza) que se sumaron y ya hay varios en carpeta para seguir incrementando la nómina de socios.

Club PYXO representa una propuesta diferente para afrontar los desafíos de las Pymes.

“Generar valor y ofrecer experiencias”

En diálogo con Ecos365, uno de los máximos referentes de Club PYXO detalla la propuesta y los objetivos planteados. “Nuestro desafío como club es generar contenido de valor y ofrecer experiencias nuevas”, remarca Pablo Sona. Y agrega: “Siempre ponemos el foco en no quejarnos de lo que pasó, sino en analizar cómo podemos aprovechar todo lo que está ocurriendo para crear nuevas oportunidades, negocios y proyectos”.

Como todo Club, contempla una cuota mensual y múltiples beneficios para los socios, que en este caso están relacionados con espacios de intercambio a partir de capacitaciones y/o encuentros periódicos que buscan generar contenido “sin humo y muy al hueso”, cómo nos gusta decir, para generar debate porque todos, independientemente del rubro, comparten las mismas problemáticas y necesidades.

“Queremos que sea un lugar al cual vas porque tenés ganas de ir y seguramente la pases bien porque te vas a encontrar con personas que tienen en común muchos intereses y en otro ámbito difícilmente podrán encontrarse a conversar sobre ello”, destaca. En Club PYXO no se habla de política ni economía, el foco está puesto en las “Innovation Meetings”, un formato de encuentro para generar ideas y desarrollar enfoques completamente nuevos para los negocios.

“Tratamos de cambiar la mirada a la hora de resolver un problema y brindar herramientas a las empresas para enfrentar desafíos”, explica Sona. Por eso, se generan mesas de opiniones y experiencias donde todos se enriquecen a partir de una sinergia especial que fluye en cada encuentro, siempre con un clima de “tercer tiempo” donde nunca falta algo rico para comer y tomar.

“Es sorprendente la cantidad de proyectos en los cuales trabaja una Pyme que no se conocen puertas para afuera. El empresario es una persona inquieta por naturaleza y hay muchos dentro de una misma zona geográfica que tienen ideas parecidas, que trabajan en proyectos similares y precisamente Club PYXO pretende ser ese espacio donde puedan conocerse, charlar y avanzar juntos”, señala.

Y concluye: “para nosotros una Pyme no se define por su nivel de facturación o cantidad de empleados, sino porque se trata de empresas sin grandes estructuras corporativas, cuya cúpula directiva (sea empresa familiar o no) no sólo tiene que estar en el frente de batalla solucionando los problemas del día a día, sino que además es la responsable de diseñar hoy el futuro de la empresa para los próximos 15 años y, lamentablemente, están muy solos en esa tarea”.

Entre las actividades, se destacan las capacitaciones con expertos en temáticas específicas.

Rosario siempre estuvo cerca

Los desafíos de Club PYXO no se agotan sólo en Rafaela porque los fundadores del club lograron replicar este modelo en otras comunidades como San Francisco y Villa María, localidades de la provincia de Córdoba con fuerte impronta empresarial.

Pero, sin dudas, desembarcar en Rosario representa un gran anhelo. Y así lo cuenta el propio Sona. “Es una de las ciudades más importantes del país y un núcleo productivo importante; entendemos que falta el espacio donde las pymes se puedan juntar más allá de una mesa o centro comercial o distintas agrupaciones de un sector”, señala.

Es tanto el interés que Rosario despierta en los fundadores del Club que durante el mes de octubre la actividad principal de Club PYXO estuvo centrada en un Tour de Innovación llamado “PYXO Tour”, que fue la excusa perfecta para sumergirse en “la cocina” de empresas que se destacan por una impronta innovadora arrolladora como Terragene, Bioceres, Warecloud, Bertha Bikes y hasta en el Polo Tecnológico de Rosario.

Con la intención firme de poner un pie en Rosario, ya han movido los hilos y consiguieron un coordinador de sede para que lleve adelante la administración de cada uno de los grupos que se conformen en la ciudad. “Desde Rafaela, donde se ubica la casa central, generamos el contenido, el programa y cada una de las sedes tiene a su referente local que es la cara visible del Club PYXO en cada localidad”, expresa.

Así funciona Club PYXO, el club que anhela convertirse en la “Red de PyMEs innovadoras más grande del mundo”, que busca expandirse con la mayor celeridad posible a partir del espíritu emprendedor, colaborativo y humilde que ostenta un sector tan dinamizador de la economía.