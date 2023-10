Coloquio de IDEA: la fórmula peruana para terminar con la inflación

Enviado especial a Mar del Plata._ Una de las charlas destacadas en el primer día del Coloquio de Idea fue la participación de Julio Velarde Flores, presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú desde 2006, habló sobre el modelo que siguió adelante Perú para lograr la estabilización a largo plazo de su economía y una inflación por debajo del 3% anual en los últimos años.

Velarde Flores resaltó que puede ser removido de su cargo en el caso de prestar dinero al gobierno, establecer un tipo de cambio diferencial u obligar a los bancos a comprarle bonos al Tesoro.

En un panel que estuvo moderado por el gerente general del Banco Galicia, Fabián Kon, el funcionario peruano repasó cómo atravesó ese país andino el proceso de transformación.

Velarde aseguró que otra de las claves para conseguir que la política monetaria sea potente está en la “ambición” de las metas de inflación. “Hemos sido un país muy dolarizado, la meta de inflación es 2% más menos 1, porque competíamos con el dólar”, dijo Velarte, y aseguró que “con moneda propia tenemos una inflación más baja incluso que Ecuador”, un país que actualmente tiene al dólar como moneda de curso legal, y que es uno de los países en los que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, toma como ejemplo para avanzar hacia una dolarización de la economía argentina.

En este sentido, el gerente general del Galicia recordó que Perú tuvo 15 años de superávit fiscal en las últimas tres décadas. “Esto es algo que apela más al Poder Ejecutivo que al Banco Central, en cómo se administra el Estado y la cultura política para que los administradores lo hagan con la pauta del equilibrio fiscal. La híper hizo tanto daño que Perú estuvo 36 años sin crecer. Eso marca la presión social para que el Gobierno sea prudente. Efectivamente hubo un objetivo fiscal y hoy la deuda por PBI es la más baja de la región”, dijo.

Velarde Flores aseguró que Perú tiene “un tipo de cambio flotante, intervenimos pero no tanto. Es flotante pero sí se ha depreciado poco. El tipo de cambio es único, pasamos de 34 tipos de cambio a uno solo. No se pueden diferenciar los dólares. Cuando se establecen precios diferentes, hay arbitrajes. No es una buena política, por eso en la mayoría de los países tienen tipo de cambio único”, dijo el funcionario peruano.

El funcionario peruano dijo que “las tasas de interés son libres, lo que hay desde 2021 es una ley del Congreso que nos obligó a hacer una tasa máxima para créditos de consumo. Es una medida torpe y tonta pero es muy popular en la región”.

“La inflación licuó al crédito, comenzó a crecer más con créditos en dólares, ya con tasas libres. Las tasas en pesos van a ser muy altos, por eso el crédito empieza a crecer por ahí, aunque no es sano después de un tiempo, hasta que comienzan los créditos en soles, no en dólares. Pero durante un tiempo, una parte importante de los créditos fue en dólares”, detalló. “Es un proceso, no es tan fácil”, advirtió, de todas formas.

Para cerrar, Velarde Flores aseguró que “la mayor parte de los países controló la inflación. Se puede, lo han hecho todos sus vecinos. Se puede hacer y también lo va a lograr la Argentina”, cerró el funcionario.