Combo letal para el trigo: sequía, heladas, muy baja producción y pérdidas millonarias

A medida que pasan las semanas, la preocupación aumenta en el sector productivo y más aún cuando prestigiosas instituciones comparten sus proyecciones de la campaña triguera 2022/23. Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) difundieron los números para un ciclo marcado por una sequía feroz que, combinado con heladas tardías, representaron un combo letal para el cultivo.

De acuerdo a las estimaciones de la BCR, la producción de trigo será de 13,7 millones de toneladas y será la más baja de los últimos siete años. Hay que irse hasta la campaña 2015/2016 para encontrar un volumen menor, cuando se ubicó en 11,4 millones de toneladas. A ello, debe agregarse una caída considerable del rinde que será el más bajo desde el ciclo 2008/2009.

Los indicadores referidos a la exportación y la industrialización también muestran números adversos, repercutiendo además en el stock final que se proyecta que, en principio, sería el menor desde la campaña 2017/2018.

Pérdidas y más

Por las 5,4 millones de toneladas que no se produjeron producto de la sequía → Argentina ya resigna 0,6% de crecimiento económico para el año entrante. Sólo en concepto de Derechos de Exportación (DEX) se estiman US$ 189 millones menos en recaudación por Derechos de Exportación (DEX), que representan un 2% de lo estimado en recaudación en 2022).

En tanto, la proyección de exportaciones se ubica en 8,86 Mt (5,6 Mt debajo de la 2021/22). El ingreso de dólares proyectado por embarques de trigo 2022/23 caería un 35% en relación con el ciclo 2021/22 a US$ 3.025 millones. Se trata de US$ 1.575 millones por debajo de la 2021/22 y de US$ 1.245 millones por debajo de lo estimado en julio.