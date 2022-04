Combustibles: los contratistas viven “el día a día” y esperan una señal antes que sea tarde

El desabastecimiento de combustible es una realidad que afecta a varios sectores productivos y, teniendo en cuenta que el fuerte de la cosecha gruesa (con la soja como insignia) todavía no ha comenzado, el campo y la agroindustria se muestran escépticos de cara a lo que viene.

Uno de los rubros que presenta mayor preocupación tiene como protagonista a los contratistas rurales. Se trata de un sector que todos los años tiene a su cargo el 60 - 70% de la trilla y, de persistir esta situación, el servicio podría verse seriamente comprometido. Así lo manifestó el presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (FACMA), que dialogó con Ecos365 y expuso la incertidumbre que presenta la actividad.

“Vivimos el día a día porque empezamos con faltante de combustible (gasoil) y lamentablemente vemos que el problema se agrava”, afirmó. De hecho, minutos antes de conceder esta entrevista, contó una situación que afrontó en Casilda, donde se encuentra la sede de la entidad. “Fui a cargar a una estación de servicio dos camionetas y sólo llenaron el tanque de una porque no tienen”, comentó.

La preocupación no es casual, considerando que el “movimiento fuerte” de cosecha de soja todavía no ha comenzado. “Yo digo que se empiezan a agotar las reservas, hay mucho para hacer todavía y el consumo es muy grande en varias zonas”, reflexionó Scoppa. Y agregó: “la incertidumbre está y más allá que YFP saque un comunicado garantizado el abastecimiento, la realidad indica que sola no va a poder, aunque quisiera”.

Cómo están las tarifas

El escenario también genera tensión en materia de precios porque, según analizó el contratista, “hay mucha especulación con un posible aumento”. En ese sentido, expresó: “el combustible no puede durar mucho más en estos valores porque en el mundo está 1,40 US$/lt y acá estamos pagando 1,20 US$/lt y a un dólar oficial”.

En la estructura de costos del sector, el gasoil tiene un lugar importante. Desde la FACMA habían actualizado la tarifa del servicio entre enero y febrero, pero hace diez atrás debieron reajustar los valores en un 12%. “Y todavía puede sufrir un nuevo incremento porque si llega a darse en breve un gran desfasaje del combustible, no va a quedar otra”, advirtió. Cabe remarcar que el servicio aumentó alrededor de un 63% en un año (de ciclo a ciclo).

Y concluyó: “estamos en un país muy complicado, es lo que tenemos y es lamentable”.