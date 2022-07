Comercios de línea blanca reciben aumentos del 20% y se resiente el rubro electrónico

Mientras que el lunes, empresarios aguardaban expectantes a la apertura de los mercados el martes para contar con un panorama de mayor previsibilidad, el martes comenzaron a recibir listas con productos que reflejan pronunciadas subas con respecto a la semana pasada. En el sector de línea blanca, por ejemplo, algunos productos como calefones y artefactos de cocción llegaron con aumentos publicados del 20% a los comercios.

Así lo confirmó Hernán Calatayud, referente de la Cámara de Electrodomésticos de Rosario, en diálogo con Ecos365. El empresario afirmó que otras empresas todavía no abrieron ventas y, sin embargo, los comentarios dejan trascender son que cuando entreguen las listas, se verán reflejados incrementos en torno a ese porcentaje.

"Igualmente, esto no quiere decir que el consumidor que compre ahora va a pagar ese aumento necesariamente. Cada comerciante lo evaluará en torno a su negocio, hay muchos que prefieren priorizar las ventas y hacen subas escalonadas, no trasladar esa cifra de un momento a otro. También depende si se trata de un producto en temporada o no", consideró Calatayud.

Las expectativas en torno a cómo se desenvolverán los próximos días, luego de la asunción de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía son muchas. En este marco, algo que preocupa a las empresas es la dificultad de reponer mercadería ya que en un contexto de alta inflación y restricción a las importaciones, a veces los proveedores optan por no desprenderse del stock que poseen, resintiendo a toda la cadena de consumo.

"No está habiendo venta que amerite salir corriendo a buscar reponer artículos, por eso todavía estamos a la espera. La gente no tiene todo el dinero para gastar pero si se siguen largando pesos a la calle no sé qué va a pasar. Es muy lindo vender pero hay que estar atento porque si se te dispara la venta alguna medida tenés que tomar", reflexionó Calatayud.

Por otro lado, se refirió a las complejidades que, bajo este escenario, enfrenta el rubro de la electrónica por la gran presencia de componentes importados en su fabricación. Indicó que los negocios afrontan más dificultades para reponer este tipo de productos y que las empresas todavía no pasaron las listas con los precios actualizados.

"La venta de artefactos electrónicos se va a achicar. No solo por la cantidad de insumos de afuera que requieren y los problemas en torno a su fabricación, sino porque hay otros productos que vienen en su totalidad de afuera. Aparte, se trata de un sector con una evolución constante. Vos podés tener mucho stock de notebooks o celulares pero pronto son superados por otro modelos y así van quedando atrás", expresó el empresario.