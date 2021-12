¿Cómo aprovechar el marketing para crecer siendo minorista?

Hay algunas diferencias entre compradores y consumidores y tratamos de explicarlas para comprenderlas mejor. En realidad, es la misma persona pero en momentos diferentes: los consumidores se convierten en compradores cuando deciden comprar algo. Los consumidores están abiertos a los estímulos, interactúan con las marcas y reciben información, mientras que los compradores reconocen una necesidad y deciden realizar una compra para cubrir esta necesidad.

El Shopper Marketing es la oportunidad de crecimiento para los minoristas y tambien es conocido como cualquier estímulo de marketing diseñado para persuadir al consumidor de que compre.

Todo sobre este proceso comienza con una decisión de compra (conciencia de la necesidad) y finaliza con la etapa de post-compra donde los shoppers evalúan su experiencia con una reacción positiva o negativa. Si el comprador está satisfecho, probablemente habrá una recompra, pero si no está satisfecho, debes estar preparado para el boca a boca negativo y responder de inmediato con un mensaje adecuado.

Comprender el proceso de compra de tu cliente no solo es importante para analizar el comportamiento del consumidor, sino que también te permitirá refinar y redirigir tu estrategia de ventas.

El recorrido del cliente se ha vuelto más complejo y estos toman decisiones en la tienda, en línea y utilizando dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, etc.). Además, es un proceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana y realmente necesitamos comprender el proceso de toma de decisiones del cliente para construir marcas sólidas. Algunas preguntas a considerar para esto son:

- ¿Dónde compran? (En el trabajo, en casa, en movimiento, etc.)

- ¿Cómo compran? (Smartphone, tableta, tienda online, tienda física, etc.)

- ¿Cuándo compran? (Por la mañana, por la tarde, por la noche, etc.)

- ¿Qué compran y con qué frecuencia? (Producto, frecuencia, etc.)

Una vez que respondas a algunas de estas preguntas, debes analizar esta información y hacer un mapa de ruta de tus clientes para comprender sus necesidades y brindarles exactamente lo que quieren en el momento adecuado.

Algunos de los factores que desencadenan una compra, son:

Crear objetivos de compra: Algo que le recuerde al consumidor un evento; es una ocasión de compra (back to school, vacaciones, Halloween, Navidad, etc.).

Crea correos electrónicos / notificaciones push / notificaciones basadas en proximidad: Una venta especial, un correo electrónico o notificación de bienvenida, un nuevo producto, etc.

Crea urgencia: Activa una necesidad en el consumidor de realizar una compra (ventas flash online, ofertas especiales offline, etc.).

Crea avisos recordatorios: Recuerda al cliente que entre y compre de nuevo.

Crea eventos: Desfiles de moda, eventos benéficos, etc.

Crea una conversación: Ten un diálogo con consumidores y compradores de diferentes formas utilizando las redes sociales para desencadenar el proceso de compra.