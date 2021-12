¿Cómo aprovechar las fiestas de fin de año para hacer networking?

En el último mes del año se realizan las reuniones de fin de año con los distintos grupos laborales, profesionales o con amistades. En estos compromisos personales, algunos emprendedores siguen trabajando, mientras otros aprovechan los "días flojos" para tomarse unos días fuera del trabajo o para realizar actividades que les sirvan para distraerse de las tensiones laborales.

Por ello, Entrepreneur compartió consejos para aprovechar el espíritu de la época para crear o conservar relaciones que te beneficien a ti y a tu empresa:

1. Primero, los conocidos

Reúnete con la gente que ya conoces y con quienes ya tienes una relación personal o profesional. Haz un listado que incluya amigos, colegas, compañeros o ex compañeros, tanto de trabajo como de universidad o diplomados con quienes disfrutes convivir. Usa estas reuniones para darles una felicitación sincera, para escucharlos y compartir con ellos tu situación profesional. Es probable que encuentres un buen aliado en quien menos esperas.

2. Asiste a fiestas y reuniones

Aprovecha las fiestas navideñas del trabajo o con los amigos para encontrarte con gente que no ves hace tiempo o para conocer nuevas personas. Este tipo de ambientes más relajados son ideales para conversar, compartir ideas y hablar de tu experiencia. Aunque no sean eventos dedicados al networking, no olvides llevar siempre unas cuantas tarjetas de presentación que incluyan los datos sobre cómo contactarte.

3. Escucha

Aunque pareciera algo obvio, muchas veces cuando hablamos no ponemos atención a lo que la otra persona dice. Es importante para un networker prestar suma atención a lo que dice el otro; sólo así podrás saber cómo influirá este nuevo contacto en tus relaciones profesionales y, también, qué podrás ofrecerle tú. Además, es esencial que recuerdes ciertos datos o anécdotas para que la próxima vez que hablen o se reúnan recuerde quién eres y note un auténtico interés de tu parte.

4. Ten actitud de servicio

Una relación profesional se basa en dar y recibir. Si tú no tienes nada que aportarle a la otra persona, probablemente ésta no forme parte activa de tu red de contactos. Por eso, escucha atentamente lo que te dice tu contraparte para que puedas ofrecerle alguna solución a su problema o al menos presentarle a alguien que puede ayudarlo a resolver.

Un buen cultivador de relaciones no sólo ve por sí mismo, sino que está dispuesto a ofrecer su apoyo sin esperar algo a cambio. Tener la disposición de ayudar a alguien más de manera desinteresada es la mejor forma de forjar una relación confiable y duradera. Y esto aplica de igual manera a la vida personal.

5. Dar seguimiento

Lo más importante del networking no es generar miles contactos, sino mantenerlos y nutrirlos. De nada sirve llenar tu libreta de contactos en el celular con teléfonos y mails de personas a las que nunca vas a llamar. Esta temporada, con el pretexto de las felicitaciones navideñas, es perfecta para reiniciar alguna relación o para conservarla fresca. Basta con que envíes un mail, una tarjeta electrónica o que hagas una llamada para retomar estas relaciones.