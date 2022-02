¿Cómo aprovechar las reuniones y exposiciones virtuales en el trabajo?

Las exposiciones son la plataforma perfecta para exhibir y fortalecer un negocio. El problema es que muchas personas pierden sus beneficios porque no saben cómo planificar adecuadamente el tiempo y los recursos.

1. Plan de actividades para el año

La mayoría de las empresas cometen el error de "ir improvisando" durante el año. Planifican unos pocos eventos selectos y luego elaboran un programa de última hora para cualquier evento nuevo que surja. Una mejor estrategia es hacer una lista de los eventos importantes a los que debe asistir y luego tomarse el tiempo para investigar los nuevos eventos potenciales en los que podría ser beneficioso participar.

2. Establece metas específicas

Con frecuencia me encuentro con personas que tienen poca comprensión clara de por qué asisten a una exposición. A menudo esbozan justificaciones vagas como "reunirse con socios potenciales" o "firmar nuevos contratos". En mi experiencia, esos conceptos no solo son demasiado confusos, sino que además están equivocados. Tu objetivo debe ser específico: estás allí para vender, pero no estás allí para vender en este momento .

3. Planifica el tiempo estratégicamente

Tiene un tiempo limitado para lograr sus objetivos, por lo que la planificación estratégica es fundamental para el éxito. Me siento con anticipación y visito el sitio web del evento para ver una lista completa de sus participantes y conferencias para hacer mi propia lista de empresas con las que debo reunirme y con las que me gustaría reunirme. A continuación, miro el cronograma del evento para decidir qué días serían más convenientes para reunirme y uso el diseño de la exposición para desglosarlo aún más al agrupar las reuniones por ubicación, lo que ahorra un tiempo valioso en viajes de ida y vuelta. Finalmente, me aseguro de dejar espacio en mi agenda para descansos para comer y reuniones espontáneas.

4. Red de forma proactiva

Así como es importante reservar tiempo para visitar a los competidores, es igualmente sabio reservar tiempo para crear y profundizar conexiones estratégicas con otros proveedores. Esto es especialmente cierto para los nuevos fundadores o los jóvenes especialistas. Trate estos bloques de tiempo como citas rápidas comerciales: desea dar lo mejor de sí, encontrar conexiones atractivas que podrían convertirse en futuros aliados o socios, brindarles su información de contacto y seguir adelante.

5. Dar tutoriales en vivo

Nada es más convincente para un público objetivo que una demostración en tiempo real de lo que puede hacer su marca. Por lo tanto, si ofrece un servicio, piense en formas creativas de brindarles a los asistentes una experiencia de prueba. Si está exhibiendo productos, cree una configuración dinámica que permita la mayor participación posible de la audiencia. En algunos casos, es mejor no desperdiciar recursos en un stand de exposición y simplemente "reunirse de pie". Toma esta decisión con anticipación.