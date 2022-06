Cómo calcular el aguinaldo, cuándo es la fecha de cobro y en qué se puede invertir

Se viene el primer pago del aguinaldo, o sueldo anual complementario (SAC), sumamente esperado por los trabajadores en relación de dependencia y jubilados para ponerse al día con sus cuentas, darse algún gusto o por qué no, invertir para generar nuevos ingresos.

Siempre que llega esta época, aparecen muchas dudas como por ejemplo cuándo se paga el aguinaldo, cómo se calcula y qué opciones de inversión son hoy las más convenientes.

Fecha de pago del aguinaldo: el primer cobro es en la última jornada laboral junio y el segundo en diciembre. Ambos corresponden al 50% de la mayor remuneración percibida en cada semestre. También se puede pagar antes, pero si se abona después de esas fechas se deben incluir intereses.

Cálculo del aguinaldo: dividí el mejor salario del semestre por 12 y luego multiplicalo por los meses trabajados hasta la fecha (si se trabajó todo el semestre, para saber cuánto se cobrará en junio hay que multiplicarlo por 6). En caso de que no se haya trabajado todos los meses se debe cobrar el proporcional a los meses trabajados.

Cabe aclarar que el monto incluye todo concepto remunerativo: sueldo básico, adicionales de convenio, por función, horas extras y/o bono por productividad o bono por rendimiento todo plus salarial o remunerativo. Quedan afuera los conceptos no remunerativos como beneficios sociales (ej. teléfono celular o comedor), asignaciones familiares, bonos no remunerativos.

Opciones de inversión del aguinaldo

Consumo: con la altísima devaluación que hay, no son pocos los que están pensando en destinarla a la compra de productos de la canasta familiar. Si se compra en cantidad, se recomienda apuntar a los no perecederos, productos de limpieza del hogar o personal con el fin de stockearse.

Adquirir dólares: dólar oficial es lo más conveniente, pero con el cupo de u$s200, otras opciones son el blue, MEP, CCL. Si bien hay devaluación en Estados Unidos, es infinitamente menor que el peso argentino. Una alternativa son los euros, que hoy son más fuertes.

Acciones o bonos: instrumentos que ajustan el capital en base a la inflación (utilizando el coeficiente CER) son opciones recomendables para ganarle a la suba de precios y no arriesgar tanto. Hoy los más convenientes son los de renta fija a dos años, como el TX24, y el BDC24, que brindan mayor cobertura.

Para los más osados, algunos que andan bien son Pan American Energy 2027, Arcor 2023, IRSA 2023 e YPF 2024.