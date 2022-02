¿Cómo combatir el agotamiento laboral y tener un mayor equilibrio?

Luchar contra el estrés y el agotamiento en el trabajo, debido a trabajar horas locas y no tener equilibrio, afectará directamente el rendimiento y la productividad.

No existe un enfoque único para todos a la hora de crear equilibrio. Significa diferentes cosas para diferentes personas. Y es importante tomarse el tiempo para ayudar a los empleados a definir cómo es el equilibrio entre el trabajo y la vida personal para ellos.

Un informe del Ejecutivo de Salud y Seguridad encontró que los problemas relacionados con el estrés, la depresión o la ansiedad representaron 17,9 millones de los 38,8 millones de días perdidos debido a enfermedades relacionadas con el trabajo en el Reino Unido. Ayudar a sus empleados a sobrellevar mejor la situación no solo tiene sentido desde una perspectiva empática, sino que también se traduce directamente en el resultado final.

El hecho de que los signos de la pandemia estén disminuyendo en muchos países ahora no significa que el peligro de agotamiento haya terminado. Durante el apogeo de la pandemia, los empleados necesitaban un tipo diferente de apoyo. Pero no olvidemos que la pandemia simplemente aceleró un problema preexistente.

Si es una empresa internacional, los empleados de diferentes culturas y diferentes países pueden experimentar su mundo laboral de manera diferente. La búsqueda e implementación constantes de retroalimentación es especialmente importante mientras se navega por aguas agitadas.

No se trata de la perfección. Se trata de crear un diálogo sobre el agotamiento y cómo prevenirlo. Como empleador, puede alentar a los empleados a que se apropien de la creación de un equilibrio personal.

Las cosas pequeñas también cuentan. Parte del equilibrio en el trabajo consiste en crear una estructura de apoyo y una comunidad a nivel de equipo y de igual a igual. Los ejercicios de unión simples pueden ser útiles para lograr esto.

Para los empleados de empresas de alto crecimiento, puede ser desconcertante comenzar a trabajar de forma remota y no conocer a nadie. La planificación adecuada de cómo atraer a su fuerza laboral e iniciar a las personas juntas crea una experiencia más "basada en la comunidad", lo que ayuda a reforzar los vínculos del equipo.

El aprendizaje no tiene por qué ser oneroso. Hubspot ofrece un programa de libros gratuitos para que el crecimiento, el aprendizaje y el desarrollo sean fáciles y divertidos. El intercambio de conocimientos, almuerzos y aprendizajes y las herramientas en línea también pueden ayudar. Todos consumen y procesan la información de manera diferente, por lo que tener varios foros de desarrollo puede ayudar a las personas según sus preferencias personales.

Sin embargo, no se trata necesariamente de arrojar más y más información a los empleados cuando ya tienen mucho que procesar. Esto puede ser abrumador. Se trata de dar a los empleados herramientas que les ayuden a comprender qué es lo más importante para ellos. El conocimiento de las prioridades ayudará a combatir las listas de "cosas por hacer" desbordadas y concentrarse en las cosas que contribuyen a un mayor rendimiento. Está bien decir no a las cosas que no son importantes.

Ayudar a su equipo a darse cuenta de lo que es importante, así como alentar a las personas a buscar y solicitar de manera proactiva el apoyo que necesitan en su viaje de "equilibrio", los ayudará a solucionar los problemas antes de que surjan.