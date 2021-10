¿Cómo combatir la impuntualidad y perder el mal hábito?

La impuntualidad es un comportamiento nocivo que tienen muchas personas y consiste en transgredir permanentemente sus compromisos de llegar a tiempo a lo pactado. Por eso, el sitio web Entrepreneur compartió algunos consejos para dejar atrás este problema. Primero, hay que tomar consciencia del perjuicio de faltar a tu compromiso de ser puntual; y luego, implementa estas estrategias:

- Divide las tareas en pequeñas porciones, y registra día y hora para que esté completo cada círculo de responsabilidad que tienes. Esto te ayudará a mantener el enfoque por partes, sin perder de vista el todo a cumplir.

- Utiliza la visualización creativa. La técnica de visualizar internamente el proceso de las tareas ayuda a ordenar las ideas, a marcar la red de relaciones implicadas y la importancia que tienes en el proceso. De esta forma esa imagen aparecerá mientras la ejecutas, y estarás más atento para cumplir los plazos.

- Haz listas de tareas, acciones y proyectos. Priorízalas y pacta tus compromisos tomando en cuenta esa relevancia.

- Si tienes una agenda llena de compromisos: empieza a agruparlos en ciertos bloques horarios de la semana, para tener más tiempo de tranquilidad y espacio. Por ejemplo, concentrar reuniones en dos o tres días para tener espacios para las demás cuestiones a atender.

- Aprende a delegar. No pretendas hacer todo, ya que no es humanamente posible. Llegar tarde muchas veces tiene que ver con la imposibilidad de soltar responsabilidades en otras personas. Recuerda delegar en quienes confías, supervisar, establecer plazos de cumplimiento, y explicar claramente el propósito de para qué es importante que esa tarea se haga en tiempo y forma.

- Utiliza herramientas tecnológicas a tu favor: por ejemplo, hay muchas reuniones innecesarias que pueden reemplazarse por una videoconferencia que ya están integradas en la rutina diaria. Otros meetings quizás no debieran existir, y se solucionarían con una breve llamada telefónica o un email. Imagina todo el tiempo que ahorrarás. También hay muchas aplicaciones que trabajan colaborativamente para gestionar el tiempo en un equipo.

- Renegocia si llegas tarde. Sin que se haga una costumbre, si sabés de antemano que no arribarás a tiempo, avisá o cambia la cita.

- Utiliza al menos dos alertas/alarmas previas a cada compromiso. Programa tu móvil para que te avise desde la hora previa al menos dos veces, espaciadas y con suficiente tiempo para arribar puntual.

- Toma la norma de adelantar tu agenda de citas. Si eres impuntual, trabaja en no sobrecargarte hasta no regularizar esta tendencia nociva, y agendar siempre de 10 a 15 minutos antes las distintas citas. Si no lo haces, lo demás lo harán por ti: si te pillan que eres impuntual, te citarán siempre media hora antes.

- Planifica más separado. No acumules compromisos, sobre todo si tienes distancias que recorrer. Es preferible acomodar tu agenda que dejar plantadas a las personas, lo cual habla de que eres una persona poco confiable.