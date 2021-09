¿Cómo evitar las llamadas comerciales en celulares Android?

Muchas veces ocurre que entran llamadas a los teléfonos móviles, de números desconocidos, que se pueden dejar ver que son llamadas comerciales. Las cuales suelen generar molestia, por eso existe una herramienta para evitarlas en Android

Desde hace tiempo que Google añadió una herramienta que ayuda a ignorar este tipo de llamadas. La compañía primero añadió la herramienta en dispositivos Android de Estados Unidos, pero con el pasar del tiempo fue llegando al resto de los países del mundo.

Es posible que tu dispositivo móvil disponga de esta función y no te había dado cuenta. De ser así, entonces esta función se convertirá en tu mejor aliado para evitar cualquier llamada comercial que llegue a tu celular.

Esta herramienta funciona como una especie de filtro antispam que ayuda a ignorar comunicaciones que no se desean. Al activar la función podremos ver desde la pantalla el nombre de la empresa que está llamado y la razón por la que quiere comunicarse con nosotros.

Esto por supuesto ayuda a desmarcar la llamada con solo mirar la pantalla mientras no sea de nuestro interés. Pero eso sí, cabe destacar que la empresa no está obligada a colocar los motivos de la llamada, lo que significa que es posible que no se reflejen los motivos al llamar.

Para activar el filtro antispam tienes que entrar a la app de Android de llamadas y pulsar sobre el botón de los tres puntos verticales que se encuentra en la parte superior derecha.

Luego vas a seleccionar la opción «Ajustes», posterior a ello en «Identificación de llamada y spam», y finalmente en «Llamadas verificadas». Con esto estará lista y activada al función.