Cómo funciona el novedoso sistema robotizado de cajas de seguridad privada de Botic

Una alternativa a la inversión, a la hora de proteger activos, es el resguardo de bienes y valores en cajas de seguridad. Pero el sistema tradicional que ofrecen los bancos al respecto está en retirada, mientras avanza uno alternativo que ya está instalado en todo el mundo, pero que en Argentina está dando sus primeros pasos. Se trata de un negocio gestionado por empresas privadas que ofrece múltiples ventajas, y que definitivamente llegó para quedarse.

Una de las empresas que ofrece este servicio, y que acaba de llegar a Rosario, es Botic, firma instalada con el respaldo y la trayectoria de Seguranza S.A., la compañía santafesina pionera en instalar un sistema de estas características en Latinoamérica. Uriel Weiss, gerente de la compañía, contó de qué se trata la propuesta.





• ¿Cómo surge la idea de traer este sistema tan innovador a Rosario? ¿Lo venían estudiando desde hace un tiempo?

- Es un proyecto que se viene analizando hace unos años, es una tendencia mundial, de este tipo de empresas. Nos preguntábamos cómo en Rosario no había ninguna de este tipo.

• ¿Por qué las cajas de seguridad privadas se han transformado en un producto en demanda creciente?

- Hay varios factores, uno es la desconfianza en el sistema, otro es que los bancos también están dejando de brindar este servicio ya que apuntan para otro lado, entonces ahí es donde entramos nosotros. Si bien este es un sistema superador, nosotros competimos directamente con el colchón que guarda cada uno en su casa

• ¿Qué ofrecen a diferencia de los bancos? ¿Por qué elegiría este sistema y no un banco? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Son más caras que las cajas de seguridad tradicionales? ¿Es más flexible respecto a horarios de atención?

- Entre las ventajas se destaca una flexibilidad de horarios mucho mayor. Estamos de lunes a viernes de 9 a 17. La cantidad de entradas que se puede hacer es mayor, también los tiempos, ya que uno dispone en 5 minutos para poder utilizar su caja e irse. Esto lo permite el robot que facilita las cajas y hace que los procesos sean rápidos y seguros, ya que la bóveda se encuentra cerrada y con alarma las 24 horas y nadie ingresa a ella.

• ¿Solicitan un plazo de contratación mínimo?

- Nosotros arrancamos haciendo contratos anuales, pero nos dimos cuenta que nos pidieron otros plazos. Entonces ahora hacemos planes anuales y se evalúa la necesidad del cliente, sea bimestral o trimestral. Lo que son los precios, estamos igual o más baratos que los bancos de primera línea de Argentina. Acá no hay ningún costo oculto, el precio es el final.

• ¿Qué se podría guardar en esa caja? ¿Se puede guardar una obra de arte, por ejemplo? ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué capacidad tienen?

- Nosotros tenemos dos medidas, que de ancho y profundidad tienen lo mismo, 24,5 cm x 32,5 cm, porque la idea es que entre una escritura sin tener que doblarla. La diferencia entre las dos medidas es la altura, que una es de 9 cm y otra de 6 cm.

• Contame algún valor agregado del servicio para convencerme de alquilar las cajas.

- Contamos con una sala de escritura que es con reserva previa, pero no tiene un costo adicional. Tiene el servicio de cafetería y la máquina de contar billetes, también con detección de billetes falsos, sean euros, pesos o dólares. Además detección de cara chica o cara grande.

• ¿Dónde está Botic? ¿Tiene sucursales en la ciudad? ¿Cuál es el horario de atención? ¿Cómo accedemos a más información? ¿Tienen página?

- Estamos en el subsuelo del Shopping Del Siglo, que es una ventaja en seguridad, porque tiene tres salidas y al salir en un shopping uno no delata de dónde es que proviene, como sí pasa en una entidad financiera. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes o nuestra página que es www.botic.com.ar. Ahí tendrán información, videos de cómo funciona todo, los datos biométricos, los boxs y el sistema.

• ¿Cómo es el plan de negocios que tienen a mediano y largo plazo?

- Es la primera sucursal de muchas, ya que hay un plan de expansión tanto en Rosario, como en Argentina.

• ¿Cómo ven la demanda? ¿Creen que llegó para quedarse?

- Yo creo que si, este tipo de negocios es una tendencia a nivel mundial. Primero, los bancos no quieren brindar más este tipo de servicio, entonces ahí entramos en juego nosotros para solucionar este problema que tiene la gente. Teniendo bienes, valores, no solo plata, hasta fotos se guardan, cosas que uno no entregaría.