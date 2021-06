¿Cómo gestionan las empresas la presencialidad después de un año de cuarentena?

Germán Ruiz, director de Outsoursing de Randstad Argentina, aseguró que el "modelo híbrido", un mix de presencialidad y virtualidad, es definitivamente la nueva normalidad en el mundo de las empresas, dejando atrás lo que en 2020 casi todos los equipos de trabajo hablaban de esquemas remotos.

Ruiz habló en una entrevista con Ecos365 sobre el impacto de los cambios en las tomas de decisiones en las relaciones laborales dentro de las organizaciones, el por qué las habilidades blandas ganan terreno en la selección de nuevos empleados y cuáles son los puestos de trabajo más buscado en el actual contexto en la región.

- Luego de un año de pandemia, ¿Cómo las empresas están gestionando hoy el home office?

Rosario, por ser un lugar del cordón industrial gran parte de los trabajadores fueron considerados como esenciales, entonces tenemos dos patas. Una que ha podido realizar el home office, como se puede ver en el centro de la ciudad que ha quedado casi desértico.

Mientras que por otro lado, el cordón industrial tuvo que adaptarse a todo lo que fue el protocolo, y a las particularidades que fuimos aprendiendo al correr de los días. La adaptación se aceleró estrepitosamente hasta llegar a este modelo, a diferencia de muchos que dicen que llegó para quedarse, yo creo que vamos a mutar a un modelo híbrido.

La virtualidad nos permite acortar tiempos y distancias, pero el trato humano es una de las cosas que no se puede reemplazar. Yo creo que el nuevo normal, va a estar dado por este modelo híbrido, de algunos días en oficina y otros desde la virtualidad.

- Uno de los problemas que se profundizaron durante este año de pandemia fueron microconflictos entre los distintos niveles de mandos de las organizaciones por el uso no reglado de comunicaciones más directas entre directivos y empleados.

Totalmente, esto nos ha dado un cambio de la mirada sobre el subordinado y los líderes. No siempre va a estar el jefe para consultar y todos los mandos medios tuvieron que comenzar a tomar decisiones propias. El cambio al trabajo por objetivos, ya no mirar el reloj y el horario, si no a cumplir con el trabajo que a cada uno le corresponde.

- En este sentido, esta gestión híbrida, ¿modifica los protocolos?

Yo creo que hay que ir construyendo este nuevo modelo, con una ley de Teletrabajo en el medio. Que si bien salió, son pocos los que la están aplicando. Estamos transitando un momento de reacomodación de este modelo, con sus beneficios y prejuicios

- ¿Cuánto inciden los costos en la toma de decisión de hacer o no home office?

Hoy por hoy, las empresas no lo están viendo desde un modelo de costos, visto desde la parte humana, la idea es mantener un modelo híbrido. Hasta es más, los costos de alquiler y demás, se redujeron, pero no la actividad y la presencialidad. La mayoría de las empresas mantienen sus oficinas. No es una reducción de costos, si no una adecuación, como por ejemplo, la aplicación de las burbujas para que no se contagie todo un plantel completo. Sobre todo, la horizontalidad y la toma de decisiones.

- El perfil que busca una empresa, ¿cambió en relación a esto?

Por supuesto, las habilidades blandas, son cada vez más importantes, como la empatía, el liderazgo, la resiliencia, tomaron protagonismo dentro de las habilidades que se buscan

- ¿Cuáles serían los puestos que se están buscando?

La logística y todo lo que es la operación digital tuvieron un salto exponencial. La fuerza comercial siempre va a existir, puede cambiar de presencial a digital, pero siempre es importante independientemente del canal. Los puestos que pueden llegar a ser reemplazados, son los rutinarios o aquellos que cambien por la tecnología.

- Esta mayor demanda de puestos en sistemas, ¿recalentó el valor de los sueldos?

Por supuesto, hoy es más difícil conseguir una posición IT, por una cuestión de oferta y demanda. Hay una realidad que trabajar para afuera, por las restricciones que tenemos a la hora de ingresar un sueldo en moneda extranjera, termina siendo competitivo con los salarios que tenemos acá en Argentina. Así que en otros momentos, lo hacían aún más complejos, hoy la demanda genera esta situación.

- Dentro de lo que es la logística, ¿hay algunos puestos de trabajo que empiecen a crecer con fuerza?

Matemática, ingeniería y tecnología son las que se encuentran siempre a la vanguardia de los puestos de trabajo. Pero hay una realidad, que si miramos los trabajos industriales, hubo muy poca pérdida de lo que es los puestos. Entonces, cómo siguieron trabajando, los operarios siguieron estando, mientras que por otro lado el que más sufrió fue el vendedor de mostrador, el comercio, la gastronomía, la hotelería.