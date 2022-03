¿Cómo gestionar los recursos humanos dentro de una empresa?

Ser un gran líder parece un trabajo sencillo porque no contiene técnicas súper secretas. Pero mientras que un gran liderazgo consiste principalmente en cosas simples, muchos líderes se olvidan de implementarlas por alguna razón.

Por supuesto, los siguientes consejos de liderazgo son solo la punta del iceberg. La teoría por sí sola no es suficiente aquí, aquí se necesita práctica activa, como todo lo demás en la vida.

1. Sea humano

Nunca olvides que estás dirigiendo a personas reales, con sus propias luchas e historias. Para muchos líderes, las personas en el trabajo no son más que horas-hombre que deben administrarse y optimizarse.

Su equipo siempre sabe quiénes son para usted, ya sea su gente, amigos o horas-hombre. Y una hora-hombre nunca te ayudará cuando tengas un problema.

2. Aprende a gestionar

Dirigir personas no es algo que a muchos se nos ocurra de forma natural, y no he encontrado ningún "curso de liderazgo" que realmente valga la pena. Afortunadamente, tenemos algo mucho mejor a nuestra disposición: los libros.

Como líder, deberá defender los intereses de su empresa. Y lo hará mucho mejor si conoce la teoría de las negociaciones y comprende la psique de la persona con la que está hablando.

3. Entiende lo que estás gestionando

La autoridad sólo puede ser ganada por la experiencia. Tienes que entender las cosas que manejas, y esto se aplica a los líderes de cualquier nivel.

Por ejemplo, para liderar un equipo de desarrollo, debe conocer bastante sobre las herramientas, las API, las matrices, las funciones y la complejidad algorítmica. Sin una comprensión de lo que administra, no podrá evaluar adecuadamente el tiempo, los riesgos o los costos.

4. Admite tus propios errores y los de los demás

El reconocimiento público de tus faltas tiene un efecto verdaderamente mágico. El equipo comprenderá claramente que no da miedo cometer errores y que los errores son absolutamente normales. Una vez que entienden que cometer errores no significa hacer el ridículo, se vuelven más valientes en su trabajo, asumen responsabilidades y se arriesgan más a menudo; todo esto, a la larga, les brinda fuertes ventajas competitivas a usted ya su empresa.

5. Deja que la persona corrija su propio error

No hay necesidad de mostrar cuán "genio" eres a costa de exponer a uno de los empleados en una mala luz. En cambio, es mejor escribirle directamente a esa persona y decirle dónde cometió un error. Discuta la solución y deje que ellos la corrijan por su cuenta.

6. Protege a tu gente

Tienes que ser el escudo que aguanta todo el impacto. Nadie en el mundo debería tener derecho a influir en su equipo más allá de usted. Si alguien quiere criticar a tus empleados, déjalo que te lo haga a ti y verás qué hacer dentro de tu empresa.

7. Sea honesto y hable sobre el futuro

Dilo siempre como es. Si el proyecto ha dejado de recibir financiación y morirá pronto, cuéntaselo con sinceridad. Si hay planes para cambiar algo, también cuéntelos con anticipación y no anteponga a las personas al hecho.

Si la empresa tiene planes para reducir el personal, no guarde silencio al respecto. Más vale decir después que los planes no se cumplieron que anteponer a la gente al hecho. Si la empresa planea aumentar los salarios de todos, dígaselo también. Genera confianza y aumenta la retención. Sin mencionar que la cultura en equipos con liderazgo transparente siempre es mejor.