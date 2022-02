¿Cómo manejar empleados que tienen trabajos paralelos?

La existencia de empleos secundarios es un tema controvertido, especialmente para los dueños de negocios que operan con un equipo pequeño y muy unido. Después de todo, si su empleado tiene un segundo trabajo, al que también tiene que dedicarle tiempo.

Vivimos en un mundo cada vez más costoso y muchos dueños de negocios no pueden permitirse el lujo de aumentar continuamente los salarios para cubrir el aumento del costo de vida. No es ideal, y hay una gran cantidad de factores contribuyentes que no profundizaremos en este artículo, pero es el caso. Y la solución, como la mayoría de las cosas, es comprometerse.

Una de las cosas clave a tener en cuenta es que si no puede pagar adecuadamente por el tiempo de su empleado, entonces no es dueño de todo. Lo que hacen fuera de horario, siempre y cuando no nos socaven o vendan secretos de la empresa, no es asunto nuestro.

Pero, ¿qué pasa si están trabajando en sus proyectos paralelos mientras trabajan? Una cosa es alentar el diálogo abierto sobre el tema, comenzando durante la fase de contratación. Se discute, y se hace saber que noestá prohibido, pero es importante estar informados y que sepan qué es y qué no es aceptable. Esto incluye puntualidad, excelente comunicación y mantenimiento del rendimiento. Si el ajetreo secundario está en nuestra industria, también discutimos cosas como la no divulgación, la confidencialidad y la caza furtiva de clientes.

Obtendrá el mejor resultado cuanto más abierto esté al compromiso. Adopte la mentalidad de "Si todo su trabajo está hecho, no es asunto mío" y espere a que pierdan ese privilegio en lugar de intentar pelear con ellos por su trabajo secundario. O, si su lealtad significa tanto, sobornarlos con un aumento de sueldo. Cuando se extienda para encontrarse a mitad de camino, es probable que el empleado se levante para encontrarse con usted. Y si no lo hacen, nadie puede decir que no lo intentaste.