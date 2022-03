¿Cómo mejorar el bienestar mental y emocional de todos en la oficina?

Los últimos años no han sido fáciles, según una encuesta realizada por The Standard, realizada durante la pandemia de Covid-19, cerca de la mitad de los trabajadores admitieron tener problemas con su salud mental. Nadie es inmune inmunes a tales desafíos; algunos líderes tienden priorizar la salud de una empresa sobre su propio bienestar, pero la verdad es que una empresa no puede prosperar si sus líderes no son física y psicológicamente sólidos.

Por eso compartimos dos prácticas clave, según publicó Entrepreneur, que evitan que decaiga y afecte al negocio: ser transparente y tomar posesión.

Transparencia: lo bueno, lo malo y lo feo

Es un instinto natural compartir exclusivamente las buenas noticias y dejar de lado las malas. Un recorrido rápido por las redes sociales será un testimonio de ello, vemos esto en el trabajo también. Abundan las historias de emocionantes nuevas empresas en las que todo parece ir a la perfección.

Como líderes, es importante ser transparentes con los miembros del equipo y los inversores sobre lo bueno y lo malo. Su falta no solo es injusto para las personas con las que trabaja, sino que también lo aísla como líder, lo que hace que sea más difícil pedir ayuda. Al compartir libremente las circunstancias, genera confianza con un equipo y se da la oportunidad de aprender de los demás e identificar soluciones creativas.

Tomar posesión de los errores

La segunda clave para mantener una buena salud mental como líder es hacerse cargo. Cuando las cosas van mal, a menudo queremos señalar con el dedo a otra persona. Sin embargo, los líderes exitosos son aquellos que asumen la responsabilidad.

Para seguir adelante, hay que mirar los errores y reconocerlos. Al hacerlo, se puede ver la importancia de contratar personas con integridad y que inspiren a otros a trabajar duro.