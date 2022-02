¿Cómo motivar a un equipo de trabajo para obtener resultados positivos?

Muchas veces el trabajo se realiza sin la eficiencia y la energía que llevarán a una empresa al siguiente nivel. Si la moral se está debilitando, la creatividad está disminuyendo y no está muy seguro de cómo hacer que todo vuelva a funcionar. Algunas recomendaciones son:

Contrata personas con habilidades complementarias

La motivación comienza con la contratación de personas con habilidades únicas que sean expertos en un área específica, y luego darles la libertad de usar esas habilidades. Esto permite que cada empleado contribuya a la empresa de una manera que solo él o ella puede hacerlo.

Además, un conjunto de habilidades complementarias puede ser de gran ayuda para la armonía del equipo; cuando todos somos expertos en el mismo campo, tenemos mucho que discutir. Discutir desperdicia tiempo y recursos mentales y ciertamente es contrario a la intuición para la motivación del equipo.

Promover la propiedad

Para que los empleados se involucren en el éxito de su empresa, cultive una cultura de propiedad. Con el sentimiento de propiedad, los empleados se sentirán más comprometidos con el éxito de su organización, lo que les permitirá hacer un mejor trabajo.

Puede hacer esto asignando a los miembros del equipo tareas de las que son los principales responsables, permitiéndoles resolver problemas de forma independiente y permitiéndoles tomar decisiones por sí mismos, sin tener que recibir su aprobación. Dar a los empleados la responsabilidad de extremo a extremo de una tarea que es específica de su experiencia garantiza que se sientan valiosos, únicos e irremplazables para la empresa, todos ellos poderosos motivadores.

Cree una cultura de empresa que favorezca los horarios de sus empleados

No todo el mundo prospera sentado detrás de un escritorio de 9 a 5 con traje y corbata. Si tu ambiente de trabajo es formal y tus horarios inflexibles, no contrates a ese espíritu libre que hace su mejor trabajo a las 2 am, y si lo haces, no lo obligues a encajar en tu modelo de trabajo.

Tiene más sentido centrarse en el resultado que en cómo se llega allí. Si puede, adapte su entorno de trabajo para acomodar a su gente; por ejemplo, permita que los empleados establezcan su propio horario, trabajen de forma remota o trabajen a distancia. Este tipo de autonomía ayuda a su equipo a lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal y a dar rienda suelta a su creatividad.

Crea un sentido de urgencia

La “urgencia” es esa energía mágica que mantiene a los empleados entusiasmados, no solo por sus trabajos sino por el éxito de la empresa misma. Abarca la competencia sana, el comportamiento proactivo, la vigilancia y el impulso. Si no se alimenta con cuidado, la urgencia puede desvanecerse con el tiempo. Afortunadamente, hay pasos que puede tomar para mantenerlo vivo.

Por un lado, establezca cronogramas internos y KPI a corto plazo para cada empleado y equipo. Esto puede ser especialmente efectivo cuando los empleados presentan sus logros. Los plazos claros mantienen a todos en la tarea, mientras que las presentaciones significan reconocer su trabajo, bueno o malo.