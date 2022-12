Cómo perder un millón de dólares e igualmente festejar

La Selección colocó su tercera estrella sobre el arbolito de Navidad y vuelve a pasar las fiestas como campeona del mundo. Este logro deportivo es algo inédito para más de la mitad de los argentinos, ya que nacieron luego de la final de México 86, el anterior título mundial albiceleste. Por supuesto este hecho trajo felicidad para el pueblo argentino, sea seguidor o no del fútbol.

Pero también significó un televisor gratis para quienes ingresaron en una particular promoción. La otra cara de la moneda es la fabricante argentina de electrodomésticos, “Noblex”. En una nueva promoción de su gerente se ató al posible éxito de la Selección Argentina y deberá devolver el dinero a más de 700 personas por la venta de televisores.

“Paga Dios, si la Selección Argentina gana el Mundial, te devolvemos el dinero”, fue la campaña promocional llevada adelante el 30 de octubre por la empresa. Según anunciaron, todos aquellos que compraran un televisor de 65 o 75 pulgadas ese día recibirían la devolución del dinero en el caso de que la Argentina se consagrara campeona del Mundial. “Paga Dios” porque en esa jornada Diego Maradona hubiera cumplido años.

Nunca tan feliz de haber perdido 1 millón de dólares!⁰ ��

Felicitaciones Campeones de la Promo #PagaDios y del Mundo. ����������#ArgentinaCampeón ⭐⭐⭐ pic.twitter.com/pk5cHwNJB7 — Gerente de Noblex (@GerenteDeNoblex) December 19, 2022

Esos televisores tienen un precio de 250 mil pesos y 350 mil pesos, respectivamente. Esa jornada Noblex vendió entre 700 y 800 televisores, que llevaron el monto recaudado a un millón de dólares, que ahora deberán devolver. Estos productos son de una gama alta y representan el 2 por ciento de las ventas totales. Los modelos más vendidos son los de 50 y 55 pulgadas, tamaños estándar para esta Copa del Mundo.

Lógicamente ante las altas chances de Argentina de quedarse con el trofeo (la promoción ocurrió antes del inicio del Mundial), la firma contrató un seguro para afrontar la campaña. De cualquier manera Noblex volvió a estar en boca de todos, viralizando la marca, publicitándose indirectamente y asociándose con el campeón mundial.

El gerente de Noblex

La empresa se convirtió en auspiciante de la Selección Argentina en 2007. Pero la campaña más recordada llegaría en 2017, en un momento completamente distinto al actual. Allí el peligro no era perder una final del mundo, era básicamente no lograr la clasificación al Mundial de Rusia. Argentina podía no jugar una cita ecuménica por primera vez desde México 70.

A falta de cuatro fechas para finalizar las Eliminatorias Argentina se encontraba en la quinta ubicación. Es decir, estaba en puesto de repechaje y no de clasificación directa. En una movida publicitaria la empresa prometió que le devolvería el dinero si no entrábamos al Mundial a aquellos que compraran un televisor “entre las 0 del 24 de agosto hasta las 20 del 31 de agosto”, minutos antes del partido con Uruguay.

Argentina empató en Montevideo y unos días más tarde no pudo con Venezuela en el Monumental. Argentina seguía en puestos de repechaje. Pero Noblex superó las 11 mil menciones durante este último partido y se convirtió en trending topic durante más de 6 horas.

Quedaban dos fechas y el peligro era cada vez mayor. La firma tuvo que optar entre no extender la promoción y que le endilguen que no apoyaba a la Selección; o extenderla y si quedaban afuera que la tilden de “mufa”. Corrieron el riesgo y reabrieron la oportunidad. En la anteúltima fecha, los dirigidos por Sampaoli empataron con Perú en la Bombonera y quedó provisoriamente afuera de los puestos de clasificación. Noblex, en tanto, tuvo casi siete millones de visualizaciones en Twitter y a los 10 minutos de terminado el partido, 7 mil personas quisieron comprar un televisor.

El partido de la última fecha no empezó de la mejor forma. Ya a los 38 segundos Argentina perdía 1-0. Alrededor de 26 mil personas intentaron participar de la promoción. Luego Messi convirtió tres goles y la Selección logró clasificar a Rusia. Noblex no tuvo que pagar un solo televisor, aunque igualmente habían contratado un seguro para hacer frente a la posible pérdida.

No hubo medio de comunicación que no hablara de la campaña, hiciera chistes o la elogiara luego de la clasificación de Argentina. Con un solo tuit Noblex fue la auspiciante de la Selección con más interacciones. Además la marca fue la cuarta más mencionada en 2017.

Pero no solo quedó allí. La idea fue multipremiada a nivel mundial con más de 40 premios. Incluso recibió dos premios Leones de Oro en Cannes: uno en la categoría Creative E- Commerce (2018) y otro en la Creative Efectiveness (2019). También pasó a ser un libro llamado “El Gerente de Noblex”, basado en Marcelo Romeo, gerente de Marketing de la compañía. Y hace algunos meses llegó al cine a través de la película “El Gerente”, dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Carla Peterson.

¿Cómo pedir la devolución del dinero?

La marca solicitó a los compradores que respondan el mail enviado por la compañía, adjuntando fotos de la factura de compra y del DNI o pasaporte. “Cuando esté validada la información, volveremos a contactarlos para proceder a la devolución. Ya tomamos contacto con cada uno de los clientes que compraron", aclararon desde la firma.