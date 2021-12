¿Cómo se puede evitar la procrastinación y ser productivo?

Cuando cada uno comienzo sus propios proyectos, la mayoría de los obstáculos suelen ser externos, como la falta de financiamiento, de maduración de nuestra idea, de la formación del equipo adecuado, etcétera, pero, muchas veces comienzan a aparecer algunos internos como la procrastinación.

Es fácil procrastinar, basta con decirnos a nosotros mismos que tenemos tiempo suficiente para realizar una actividad para posponerla y dedicarnos a otros asuntos menos importantes.

Entre algunas de las consecuencias que la procrastinación mala puede traer a tu negocio recién creado y a ti mismo, están:

- Dificultad para solucionar problemas

- Mala planeación y organización diaria.

- Mal manejo del estrés.

- Problemas para hallar motivación.

Por eso, el sitio web Entrepreneur, compartió algunos consejos para combatir este síntoma:

Duerme y come bien: Al principio puede sonarte un poco extraño que este sea el primer consejo, pero tiene sentido, si te sientes cansado y sin energía por la falta de nutrientes en tu cuerpo es más probable que no te concentres en el trabajo y que sea más fácil ceder ante las distracciones. Come balanceado y dale a tus horas de sueño la importancia que merecen.

Difunde tu proyecto: Esto claro, será mejor hacerlo con tus seres queridos, familia y amigos cercanos, de esta manera sentirás un impulso interno de terminar, concretar y avanzar más en tus actividades diarias. Además, si tu proyecto en verdad te provoca emoción, notarás al hablar de él unas ganas indiscutibles de ponerte a trabajar, por otro lado, nunca está de más recibir el apoyo y consejo de los demás.

Usa la tecnología: Utiliza aplicaciones, calendarios, recordatorios y establece rutinas de trabajo con la ayuda de la tecnología, de esta manera podrás distinguir mejor las prioridades y dedicar tiempos específicos de tu día para realizar las tareas tediosas, las urgentes y para resolver los pendientes.

Tu empresa, tu pasión: Este es quizá un punto que te recomiendo considerar desde la planeación de tu empresa. Dedica tu tiempo a proyectos que te apasionen, que incluso formen parte de tus hobbies o de actividades en las que eres bueno, aunque no exclusivamente, lo importante aquí es que en lugar de representar un peso, tu startup represente todo lo que te emociona hacer.

Aleja las distracciones: Y por último, el consejo más famoso, aléjate de las distracciones: si eres propenso a revisar tus redes sociales cada cinco minutos o si eres de los que revisan sus mensajes al momento en el que su celular suena, entonces lo mejor es que te tomes un tiempo lejos de tu celular y demás aparatos tecnológicos que no estén estrictamente relacionados con el trabajo.