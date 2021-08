Cómo será el fondo SF500 que impulsará la creación de 500 startups en Argentina

Este jueves 5 de agosto, el gobernador Omar Perotti junto al CEO de Bioceres, Federico Trucco, firmaron en Rosario el Convenio Marco de Colaboración para la creación de SF500, un fondo de inversión inédito en Argentina que tendrá como objetivo apoyar empresas de base científico tecnológicas.

Se trata de una iniciativa que prevé el aporte de u$s300 millones durante la próxima década para la promoción de startups con “altura inventiva”, y para el cual se integrará fondos públicos y privados, apuntando a retroalimentar la ciencia del futuro. La meta es impulsar el nacimiento de 500 nuevas startups de base científica-tecnológica de Argentina, favoreciendo el diálogo entre la ciencia, las empresas y el Estado.

Según señaló Trucco, la idea inicial es que el Gobierno provincial aporte u$s 3 millones de dólares por año y u$s 27 millones los privados, lo que arroja un saldo de u$s 30 millones anuales que a diez año darán una inversión total de u$s 300 millones.

"Por cada peso dólar que ponga la provincia, pondrán nueve pesos o dólares los privados, con dos excepciones. Hay un espacio para que los gobiernos municipales puedan capitalizar dentro del fondo los lugares que dispongan para alojar a estas compañías. (...) Buscamos que también participen los gobiernos locales", señaló Trucco.

Por su parte, el gobernador Omar Perotti destacó que las expectativas de este fondo son cumplir con el objetivo de impulsar 500 nuevas startups en el pais, buscando que los proyectos se inserten en alguno de los siguientes ejes: medicina tradicional, alimentos funcionales, biomateriales y neutralidad de carbono.

"Vamos a estar priorizando proyectos de base científico tecnológica y tratar de hacer la movilización para que los talentos se radiquen en la provincia de Santa Fe", precisó el mandatario provincial.

Puesta en marcha

Desde Ecos365 se les consultó por el monto mínimo que se le otorgará a cada emprendimiento que se sume y si el Estado o los privados van a tener participación accionaria en caso de que el mismo prospere.

En este sentido, Trucco indicó que buscan unir a los emprendedores con los científicos y ayudarlos a constituir sus firmas: "en ese proceso inicial son aproximadamente entre u$s200 mil y u$s250 mil por empresa" y contó que no solo va a operar en las llamadas "company builders", sino que va a financiar a incubadoras, aceleradoras y a otros fondos.

También agregó que ya hay una página disponible donde cada uno de estos componente están explicados y detallados bajo el sitio: www.sf500.com.ar/es/

A su vez, desde Ecos365 se les preguntó si habrá beneficios fiscales o de algún orden para acompañar parte de lo relacionado con el fondo en particular o si la provincia podría aprotar con beneficios fiscales lo que le corresponde al fondo.

Ante la misma, el gobernador explicó que la provincia adhiró a la Ley nacional de Economía del Conocimiento con un elemento adicional de sumar aportes a este tipo de emprendimientos. "Este marco está plenamente vigente en la provincia de Santa Fe. (...) hasta ahora muchas veces se ha aportado subsidios para distintos proyectos, pero aquí lo que estamos haciendo es invertir para intentar recuperar algo de la rentabilidad futura, que la provincia incorpore patrimonio en base a esa inversión".

Por último, Perotti sostuvo que "el presupuesto autoriza a la provincia a constituir y a participar de fideicomisos con la comunicación óptima a la Legislatura" y añadió que lo que buscan hacer es "aprovechar este instrumento dejándolo establecido en el mediano y largo plazo con plena participación de todos los actores".

Siguiendo esta línea, aseguró que dicha comunicación no tiene que ser solo en el plano formal sino también con el objetivo de entusiasmar a todos los actores del territorio provincial detrás de la conformación de estas empresas. "Creemos que esta iniciativa recoge todo lo construido hasta aquí en distintos estadíos en la ciencia y la tecnología de la provincia de Santa Fe", destacó Perotti.