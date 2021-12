Componentes se buscan: la electrónica también sufre la escasez de insumos

La reactivación económica agudizó los problemas de abastecimientos de insumos, tanto de fabricación como de reposición. Si bien en algunos rubros como el electrónico el faltante es global, se ve agravado por la coyuntura local con un dólar volátil e importaciones pisadas. Las quejas se multiplican en sectores que no encuentran sustitutos directos y se ven obligados a aminorar la producción.

En 2020 la venta de celulares en Argentina subió 5% en unidades y 100% en pesos, mientras que en los primeros meses de 2021 creció 75% y 150% respectivamente. Se trata del segmento que lideró con claridad en el rubro electro, que se recuperó fuerte respecto al 2020. “Se habrían podido vender muchos más celulares este año si no hubieran faltado componentes”, indicó Osvaldo Malvestiti, referente de la Red Sol, a través de la cual 200 pequeños comercios realizan compras conjuntas.

Primero fueron las pantallas, y luego los chips los que empezaron a escasear, afectando también a otras industrias como la de computadoras y la automotriz, que además debió recortar sus previsiones de producción para este año en Argentina. Cierto es que la escasez tiene alcance mundial, y que los grandes jugadores acapararon las pocas existencias disponibles, convalidando además un fuerte aumento en los precios.

Sin embargo, ante las carencias globales, lejos se estuvo de flexibilizar las compras, más bien todo lo contrario. “Si bien los problemas no son como los de otras épocas, sí están faltando componentes para producir algunos artículos electrónicos y en otros casos es complicado conseguir repuestos para reparaciones”, dijo Malvestiti y añadió que con las autorizaciones para importar pisadas, a las empresas no les giran los dólares y hasta que no abonan a los proveedores del exterior, no arranca la producción de piezas.

Después de mucho insistir, el ok puede llegar, pero en el mientras tanto pasaron como mínimo dos meses. Todo este proceso complica la planificación de fabricantes y comerciantes, que encima deben atender las quejas de los consumidores por los faltantes. Es lo que está ocurriendo también en el caso de las autopartes, con insumos básicos como las ruedas que parecen haberse vuelto casi un bien de lujo. Ya había ocurrido algo similar con las botellas, con la particularidad de que en el país hay fabricantes de vidrio, sólo que están produciendo por muy por debajo de la demanda. Y el año pasado las mayores dificultades se habían detectado en el sector de la construcción.

Un tercer factor que incide es el alto precio de los contendores. Con la pandemia, el valor de traer uno de afuera saltó de u$s2.500 a u$s12.000, y recién ahora empezó a bajar lentamente para ubicarse en torno a los u$s8.000. Pero sigue siendo una cifra muy elevada, que pocos pueden costear. Entonces se recurre a la industria nacional, algo positivo, pero que también tiene su costado negativo. Y es que muchos fabricantes locales no dan abasto porque se manejan sólo con la capacidad que tenían ociosa y encima también tienen pedidos de países vecinos, a cuyos importadores les conviene mucho más comprar a Argentina que a China.

“Los fletes internacionales nos están perjudicando por un lado, pero favoreciendo por otro”, resumió Pedro Cristiá, titular de Crivel, fábrica de ventiladores, estufas y planchas. Y es que más allá del sector electro y automotriz, donde la competitividad argentina sólo es regional, el problema también lo tienen aquellos sectores relacionados al agro y a los alimentos, de altísima competitividad internacional, y cuya logística de envío a los países desarrollados se mantiene a costos sumamente elevados en comparación con la prepandemia.