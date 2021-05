Con el ok final del Concejo Municipal, se viene el edificio de Ángel Di María

Ahora sí Ángel Di María podrá avanzar con la construcción de su edificio de 12 pisos en Rondeau al 1700, ya que el Concejo Municipal aprobó el pedido de la empresa “La Pedriel SA” para concretar la obra. Se acordó que la torre cumpla con las nuevas normativas de planta baja de cuatro metros y balcones amplios.

Cabe recordar que el proyecto había obtenido el ok en 2012, pero no registró avances y en 2015 venció. Al momento de buscar su renovación, ya estaba en vigencia el nuevo Código Urbano que cambió indicadores edilicios para la zona, lo que trabó el asunto. La disputa se centró en si se le podía o no extender una excepción.

Esta finalmente se le concedió porque la empresa pudo acreditar que había iniciado tareas preliminares, y ante los avances de obra correspondía otorgarle más tiempo para avanzar con la construcción. Concretamente, los arquitectos a cargo detallaron que una vez terminada la demolición, habían avanzado con algunas tareas de obra, como limpieza del terreno, impermeabilización de medianeras, submuración, pilotaje y construcción de columnas.

Otra de las razones por las que se le concedió el permiso fue porque se consideró que se estaba paralizando una gran inversión y dejando sin fuente de trabajo a unas 100 personas. Además, desde el oficialismo consideraban que se trataba de una obra relevante para la ciudad, que podía revitalizar la zona de Rondeau, y por eso también apoyaron la iniciativa que el último jueves obtuvo su aprobación.