Con fintechs a la cabeza, startups recibieron fondos por u$s 434 millones en el 2022

Las startups argentinas recibieron este año más de 434 millones de dólares en inversiones, en tanto son claras dominadoras en el escenario regional en recibir fondos de Estados Unidos, señala un informe de la consultora internacional KPMG.

El reporte detalla que "en los primeros 9 meses del año el monto invertido por Capitales de Riesgo en startups argentinas alcanzó a los 434 millones de dólares".

"Desde 2020 hubo 55 rondas de inversiones de origen norteamericano sumando 2.388 millones de dólares. A nivel global la inversión muestra una caída por tercer trimestre consecutivo, como resultado de la alta volatilidad en el mercado", señala en el informe KPMG.

El trabajo indica que los fondos de venture capital locales (fondos de inversión de riesgo) se dirigieron, en el tercer trimestre principalmente, a "rondas tempranas" (pequeñas inversiones de inicio), y este sector ha mantenido un nivel de actividad muy sólido durante el 2022".

En tanto, a medida que se avanza en las etapas de financiamiento, los fondos del exterior, particularmente de Estados Unidos, toman un “predominio absoluto en el financiamiento de las startups con más del 90% de participación”, con el financiamiento local reduciéndose al 30% en las series A y al 10% en las series B en adelante.

En ese sentido, entre enero de 2020 y septiembre de 2022, los fondos estadounidenses invirtieron u$s 2.388 millones en startups argentinas, seguidos por los provenientes de Asia (u$s 508 millones), Europa (u$s 153 millones) y el propio país (u$s 136 millones).

Las rondas tardías del segundo trimestre de este año registraron una caída de 80% anual, diferenciándose de 2021, año en el que se registraron grandes montos de inversión. Sólo en el tercer trimestre del año pasado se registraron inversiones por u$s 1.622 millones con rondas en empresas como Tiendanube, Ualá y Aleph.

Sin embargo, las rondas en etapa temprana continuaron manteniendo los niveles de 2021 con una “performance muy sólida”, según KMPG y, si se excluye 2021, los volúmenes de actividad de inversiones de este año “marcan los registros históricos más altos en América latina”.

“Muchas compañías que el año pasado proyectaban levantar fondos con relativa facilidad, encontraron dificultades en un contexto de mercado donde los inversores se volvieron mucho más conservadores que en 2021”, explica el reporte.

Esto se sitúa en línea con el contexto global, donde la inversión de fondos de inversión cayó consecutivamente en los tres primeros trimestres de 2022. Esta tendencia, según KPMG, se debe a “la alta volatilidad en el mercado, y los desafíos macroeconómicos y geopolíticos que están afectando al mundo” que provocan que los inversores presenten un comportamiento muy cauteloso.