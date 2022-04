Con las exportaciones en alza, cuál fue el complejo que más creció en el último año

De acuerdo al monitor de comercio exterior de los 31 complejos productivos de las economías regionales de Argentina, elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en base a datos producidos por el Instituto Argentino de Estadísticas y Censos (INDEC), en febrero de 2022 las exportaciones acumuladas de las economías regionales de Argentina crecieron 9,3%.

Con este aumento, las producciones regionales alcanzan los US$ 7.576 millones exportados en el período marzo 2021 – febrero 2022, habiendo importado US$ 1.252 millones, lo que arroja un superávit comercial de US$ 6.324 millones, un 7,1% más que los 12 meses anteriores (marzo 2020 – febrero 2021).

En los últimos 12 meses, de los 31 complejos productivos analizados, 20 mostraron crecimiento y 11 mostraron caídas.

Complejos más destacados

Con un crecimiento del 121,9%, el complejo girasolero es el que experimentó mayor crecimiento en el período mencionado, considerando únicamente la proporción que corresponde a las pymes de las economías regionales, quienes participan solamente con un 0,3% de lo exportado.

Por su parte, el complejo algodonero registró un crecimiento de 102,7% en el período marzo 2021 – febrero 2022, habiendo exportado US$ 218,1 millones.

En tanto, el complejo maicero exportó US$ 188,8 millones en los últimos 12 meses, representando un 57,9% más que el período anterior, considerando únicamente la proporción que corresponde a las pymes de las economías regionales, quienes participan solamente con un 1,7% de lo exportado.