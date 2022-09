Con su última compra, el Banco Central acumula casi u$s 2.400 millones en septiembre

El Banco Central (BCRA) terminó su participación cambiaria con compras netas por u$s 211,5 millones. Desde la llegada del “dólar soja” la semana pasada, el BCRA quedó con un saldo positivo en dicho período de u$s 2.369 millones en las últimas diez sesiones operativas, alentado por la implementación de este tipo de cambio temporal para la exportación del agro.

En las últimas diez sesiones operativas las liquidaciones por el esquema de dólar soja alcanzaron los u$s 3.867,5 millones, casi el 80% de lo previsto por el Gobierno para el transcurso del mes, unos 5.000 millones de dólares. Además, tal como público Ecos365, en dos semanas se registraron operaciones por 8 millones de toneladas

En el transcurso de septiembre el Central acumula compras netas por 2.376 millones de dólares. Asimismo, la entidad monetaria afronta un 2022 con compras netas por u$s 2.414 millones, un monto que representa el 37,1% del saldo neto a favor en el mismo lapso del año pasado, de unos u$s 6.511 millones al 19 de septiembre de 2021. De esta forma, el mes en curso ya es el de mayores compras netas para la entidad monetaria en el mercado de cambios desde abril de 2014 (u$s 2.446 millones).

El presidente Alberto Fernández mantuvo en Nueva York un encuentro con la directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, después de haber acordado la semana pasada la segunda revisión del programa con la Argentina.

A su vez, se conoció por la mañana la aprobación final del board del organismo. Después de eso se activará el desembolso de unos u$s 4.000 millones, aunque gran parte de tal monto volverá como repago al Fondo.

Según afirmaron desde el Banco Central, “la meta de reservas del segundo trimestre fue prácticamente cumplida. Sólo faltaron u$s 296 millones para alcanzarla”, mencionaron ante una consulta de Infobae.

“Vale destacar que esta pequeña diferencia se explica en su totalidad por la demora en los desembolsos de organismos multilaterales (fundamentalmente BID y Banco Mundial), que se esperaban por más de u$s 1.000 millones e ingresaron sólo USD 127 millones. En conclusión, por parte del BCRA se registró un cumplimiento adecuado de la meta”, aseguraron desde la entidad que preside Miguel Pesce.

Tras haber puesto el foco en la revisión técnica del FMI, el Gobierno avanzará también con el Club de París por la deuda de u$s 2.400 millones. Las conversaciones con el grupo ya comenzaron y la nueva meta es tener cerrado el acuerdo con el Club del París antes de la Asamblea Anual del FMI, que se desarrollará durante la semana del 10 de octubre en Washington.