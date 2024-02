Con un 150%, Santa Fe actualiza tarifas del transporte interurbano con la Región Centro

El Gobierno de Santa Fe definió readecuar la tarifa del transporte interurbano frente al aumento de costos, la quita del Fondo Compensador del Transporte del interior. La decisión -que entrará en vigencia desde el próximo lunes- va en sintonía con las demás provincias de la Región Centro -Córdoba y Entre Ríos-. Según se informó, la diferencia de Santa Fe con esas provincias limítrofes, es que allí se aplicaron cambios en la tarifa en las últimas semanas, por lo que en Santa Fe el atraso de la tarifa era muy marcado.



Desde la Provincia se detalló que la actualización tarifaria será del 150 % debido a que se viene de una situación de arrastre muy compleja, “donde el sistema de transporte interurbano demandaba una actualización que tuvimos que resolver al momento de hacernos cargo de la gestión, pero como tenían un atraso grande, que arrastraban de años anteriores, y además hubo aumento de insumos y el retiro de fondos, los nuevos costos de boleto no alcanzan a cubrir el desfasaje”.



Después de comparar costos, evaluar el impacto de la paritaria de los choferes agrupados en UTA y el impacto de la quita del Fondo Compensador, las provincias de la región centro decidieron modificar el costo del boleto en el transporte interurbano y consensuaron una tarifa similar para el mismo recorrido. De esta manera, un santafesino, un cordobés y un entrerriano que hagan un trayecto de, por ejemplo, 30km de distancia pagarán una tarifa similar en términos nominales.



“Es una determinación que genera equidad para los habitantes de toda la región. El impacto de la inflación y de la quita del fondo compensador golpea por igual a todo el interior. En Santa Fe se suma la particularidad del atrasado tarifario que arrastraba el sistema”, se afirmó. “Somos muy conscientes que los usuarios no la están pasando bien pero venimos advirtiendo que el sistema de transporte está en una situación delicada y sabíamos que si no tomábamos una determinación quedaba al borde del colapso”, advirtieron.