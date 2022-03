Confirmado el acuerdo con el FMI, la Mesa de Enlace luchará para no ser “la variable de ajuste”

Más de 300 dirigentes y productores de todo el país participaron de la asamblea convocada por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que se realizó en el Monumento Conmemorativo del Grito de Alcorta, ubicado en el sur santafesino. Allí, los presidentes de CRA, CONINAGRO, SRA Y FAA brindaron encendidos discursos, apuntando todos los cañones a las políticas implementadas por el Gobierno nacional en detrimento del sector.

Según trascendió, a partir de las necesidades y problemáticas que afrontan los productores, se resolvió llevar a cabo una agenda de trabajo que incluirá encuentros y asambleas en otras provincias, pero también reuniones con gobernadores, funcionarios y legisladores provinciales y nacionales, para buscar respuestas concretas para resolver esas situaciones.

“Tenemos que encontrar un camino de trabajo en las legislaturas provinciales, en el Congreso de la Nación, con los gobernadores y con el presidente de la Nación, para proponer las cosas que consideramos van a ser solución, con planteos bien firmes y respaldados por los productores de todo el país”, señaló el presidente de FAA, Carlos Achetoni. En ese sentido, reconoció que los problemas continúan”, mientras los países vecinos “tienen un desarrollo totalmente distinto”.

Y se preguntó: “es hora de empezar a ver por qué funciona ese modelo y por qué con el nuestro llevamos 20 años pagando retenciones y no ha funcionado; por qué cada día estamos fabricando pobres y por qué en un mes tenemos la inflación que tienen los países hermanos en un año”.

Productores y dirigentes de todo el país acordaron acciones para defender al sector.

Por su parte, el presidente de SRA, Nicolás Pino, puso el foco en el fideicomiso de trigo que fue oficializado este sábado, mediante su publicación en el Boletín Oficial, pero también en el acuerdo con el FMI: “la semana que viene vamos a ir al Congreso de la Nación a expresarnos para defender al campo, porque estamos convencidos que no debemos ser la variable de ajuste”.

Cabeza fría, corazón caliente

Probablemente el discurso más efusivo estuvo a cargo del presidente de CRA, Jorge Chemes. Consciente que el sector está “encarando una lucha”, admitió que hay “demasiados problemas” que, sumados a los desencuentros con el Gobierno, arrojan un “saldo negativo y con perspectivas peores”.

Al respecto, aseveró: “es importante que trazemos estrategias para la lucha y seguir juntos; debemos tener la cabeza fría como dirigentes y contar con el apoyo de ustedes porque vamos a seguir con las asambleas, teniendo en cuenta que son la manera de estar junto a los productores de todo el país".

En representación de CONINAGRO habló Elbio Laucirica, que “cubrió” al titular de la entidad (Carlos Iannizzotto), que viene ausentándose seguido de los encuentros con ruralistas. “Acá hace más de 100 años los chacareros se reunieron para defender sus derechos y hoy estamos los productores agropecuarios para defender nuestros derechos”. Y concluyó: “no nos falta a ninguno de los cuatro la convicción y la firmeza para poder plantear los problemas; que a veces no tengamos las respuestas no quiere decir que no llevemos adelante la tarea que nos han puesto en nuestra responsabilidad como dirigentes gremiales”.