Confirman faltante de aceite y harina en supermercados rosarinos

Se agudizó en los últimos días el faltante de aceite y harina en los supermercados y autoservicios rosarinos. En el primer caso, los proveedores llegaron al punto de entregar sólo un cuarto de lo pedido por cada cadena, mientras que respecto a la harina, en algunos casos llevan hasta un mes sin reposición del stock.

“Hay marcas líderes de aceite que venían entregando la mitad de los pedidos, hasta que en abril anunciaron que achicaban al 25%”, dijo Sergio López, titular de la Cámara de Supermercados de Rosario. “Es decir que de cada 100 cajas que pedimos, nos entregan 25, de acuerdo al histórico de cada empresa y siempre que el comercio disponga de cuenta directa”, agregó a Ecos365.

El titular de una reconocida cadena de supermercados rosarina, y un mayorista admitieron que también tienen problemas al respecto. “Lo del aceite es un caos, no entra nada”, dijo uno, en tanto que el otro reconoció que recién este lunes apareció un proveedor tras dos semanas de ausencia, y ofreciendo entregar entre el 30% y el 50% de lo solicitado.

La situación no es mejor con la harina. Es más, algunas voces del sector consideran que el panorama es todavía más complicado. Es que en Rosario el famoso fideicomiso anunciado por el Gobierno nacional para asegurar el abastecimiento y el control de precios sólo parece haber quedado en un anuncio, que –como sucede con la gran mayoría de los programas nacionales- no cruzó la General Paz.

“Con la harina hubo pedidos que directamente no se entregaron. Se produjo una suspensión en la segunda quincena de marzo que quebró los stocks”, indicó López y si bien admitió que ahora empezó a aparecer algo, los valores están entre un 25% y un 30% por encima de los indicados por Precios Cuidados.

“Hay grandes cadenas que manejan las primeras marcas, que casi todas están adheridas a Precios Cuidados, con estantes vacíos porque son productos que quedaron a valores muy por debajo de la media, pero que no están teniendo reposición”, planteó. En una cadena líder de Rosario expresaron que hace 15 días directamente no tienen harina, mientras que en otra señalaron que en marzo y abril, de seis proveedores, sólo cumplieron dos y con una única entrega. Eso sí, lo que no faltaron fueron los aumentos, y estimaron que fueron del orden del 50% desde diciembre.