Confirmaron los aumentos de telefonía para el mes de julio

Enacom, el ente nacional encargado de los servicios de comunicación, definió la política tarifaria para las empresas durante el primer semestre del año. La decisión del organismo es que en mayo no haya aumentos en las tarifas de telefonía móvil, y las dos empresas que igual aplicarán subas, serán multadas y los usuarios podrán no pagar las facturas.

Resta definir la suba de junio, que podría ser del 4 u 8%, según cómo se realice la segmentación. De hecho, al cierre de esta edición, el Enacom mantenía reuniones y había alta probabilidad de que el organismo comenzara a definir la forma en la cual podía darse la aplicación de esa segmentación. El objetivo del Gobierno es que los aumentos de las telecomunicaciones acompañen a la inflación en 2021, por lo que las subas anuales serán como mínimo del 30% acumulado.

El Enacom tiene redactadas dos resoluciones relacionadas a los precios de la telefonía móvil y fija. La parte que no varía en ninguno de los dos casos es la referida a las tarifas de mayo. Allí se establece que las empresas no podrán aplicar aumentos durante este mes. “Ya aumentaron en enero, febrero y luego marzo, es decir, 15% acumulado”, aseguró a este diario Gustavo López, vicepresidente de Enacom. Estima que con abril, la inflación llegará al 15 o 16% acumulada, por lo que igualará a las subas trimestrales. Por eso se definió que recién podrá haber incrementos a partir de junio.

Pese a la resolución de Enacom, que será publicada en el Boletín Oficial, Claro y Telefónica (Movistar) anunciaron aumentos a los usuarios. En el caso de Movistar, será del 8% para servicios fijos y móviles. En el caso de Claro, el Gobierno negocia para que no lo aplique. Por este motivo, las empresas recibirían multas de $19 millones por día y los usuarios podrán optar por no pagar en mayo y que no se les corte el servicio. A quienes pagaron por débito automático, se les deberá devolver el excedente con intereses punitorios. “Es lo mismo que les hacen a los usuarios cuando no pagan”, explicó López. La segunda parte de la resolución, referida a los aumentos de junio, es la que resta definir. Según pudo saber este diario de fuentes oficiales, una posibilidad sería aumentar un 4% a todos los usuarios con planes superiores a los 3 gigas, lo que impactaría en 16 millones de personas. El otro escenario es duplicar el aumento y que sea del 8%, pero que se aplique a las líneas “premium” y corporativas, que son el 19% del total, es decir, 10 millones con más de 5 gigas. Para el primer semestre, las subas de telefonía llegarían al 20% y 28% para las pymes.

Fuentes del Enacom argumentaron que prefieren los aumentos del 8% a menos clientes para “cuidar a la clase media y a los sectores vulnerables”. Del lado empresario, optan por el menor aumento del 4%, pero generalizado. “No quieren segmentar por cómo se estructura su composición comercial”, explicó una fuente oficial. En el caso de Claro, por ejemplo, la cartera de clientes corporativos es poco significativa. Como en todos los aumentos autorizados, para cooperativas y pymes más chicas de menos de 100 mil accesos la suba será mayor. Para los planes prepagos, analizan que los aumentos no sean porcentuales sino nominales.

Para el segundo semestre, la idea del Enacom es establecer un mecanismo fijo de aumentos que acompañe a la inflación, para darle previsibilidad a las empresas y a los usuarios. Todavía no lo aplican por el contexto económico ante la segunda ola del coronavirus. Como ocurre con las tarifas energéticas, dentro del Frente de Todos hay discrepancias. La diferencia es que desde el Enacom aseguran tener lista la segmentación de usuarios. El reclamo empresario es que el año pasado perdieron 15 puntos contra la suba de precios. “Lo que tienen que entender las compañías es que en 2020 perdieron todos, las personas que se quedaron sin trabajo, los que cobraron la mitad de sueldo”, argumentó López.