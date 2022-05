Consejos para contratar empleados a través de plataformas digitales

Si bien los reclutadores y las páginas de carrera de la empresa son métodos de contratación tradicionales, los sitios de contratación de empleo se están convirtiendo en un enfoque más popular y moderno, debido a su simplicidad, tecnología innovadora y el hecho de que muchos solicitantes de empleo comienzan su búsqueda allí.

Los sitios de trabajo agilizan el proceso de contratación en cada paso del camino. Le ahorran tiempo y dinero y le dan la confianza de que siempre obtendrá el mejor candidato disponible.

Aquí hay cinco consejos para encontrar empleados de calidad a través de sitios de contratación de trabajo.

1. Escriba una oferta de trabajo cautivadora.

Su listado para un puesto vacante debería inspirar a los solicitantes de empleo a postularse. Es probable que sea la primera impresión que alguien tenga de su empresa, por lo que debe asegurarse de aprovechar esta oportunidad.

Además de la información fundamental sobre el puesto, asegúrese de resaltar los beneficios clave y lo que más enorgullece a su organización. Desea atraer candidatos que compartan los mismos valores, por lo que escribir una descripción del trabajo que abarque cómo las contribuciones de esta persona agregan valor a una empresa puede marcar la diferencia.

2. Optimice la descripción de su trabajo.

Los sitios de contratación de empleo facilitan la búsqueda de puestos relevantes. Los solicitantes de empleo pueden filtrar las listas por criterios como el nivel de experiencia, la industria, la ubicación, etc.

Tenga esto en cuenta al escribir descripciones y títulos de trabajo. Trate de generalizar el lenguaje que usa en lugar de usar jerga corporativa que puede no ser clara para un buscador de trabajo que hojea su lista.

3. Aproveche las características premium.

Invertir en capacidades premium que ofrecen los sitios de trabajo aporta eficiencia a sus procedimientos de contratación. Encuentra coincidencias según los criterios que establezca y le permite invitar a personas a postularse a su listado.

4. Cree una base de datos de candidatos.

El tiempo puede ser todo en la búsqueda de nuevas contrataciones. El hecho de que alguien no sea el más adecuado para una vacante actual no significa que la oportunidad adecuada no se presente. Algunos sitios de trabajo también le permiten crear una base de datos de candidatos y currículums para consultar. Esto agiliza la contratación al permitirle hacer referencia a personas con las que ya ha evaluado o con las que ha tenido conversaciones.

5. Promocione su anuncio.

Los sitios de contratación de empleo son parte de un sólido proceso de contratación. Una vez que tenga una descripción de trabajo cautivadora, anime a sus empleados actuales a compartirla con su red. Las referencias de los empleados pueden ahorrarle un paso, ya que saben si alguien estaría calificado para un puesto o encajaría bien en la cultura.

Incluso si una referencia no es exactamente lo que está buscando ahora, siempre puede agregarla a su base de datos de currículum y consultar su currículum para futuras vacantes.