Consenso Fiscal: ¿en qué quedamos?

Mucho se habla hoy en día sobre este título, pero pocas son las personas que realmente saben de qué se trata, o más aún, en qué situación actual está el mismo. Haciendo un repaso de su historia reciente se pueden destacar los siguientes momentos:

En Noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias y CABA, con el objetivo de “…implementar políticas tributarias destinadas a promover el aumento de la tasa de inversión y de empleo privado, que alivianen la carga tributaria de aquellos impuestos que presentan mayores efectos distorsivos sobre la actividad económica….” firmaron un nuevo Pacto Fiscal, el cual fue aprobado por la Ley 27.429 del Congreso Nación y ratificado por cada una de las provincias a través de sus respectivos órganos legislativos (con la excepción de San Luis). En dicho Pacto, entre otros, las provincias adherentes, se comprometían a:

INGRESOS BRUTOS

- Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación (las famosas “aduanas internas”).

- Desgravar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes y servicios (con excpeciones).

- Exenciones y desgravaciones progresivas para determinadas actividades primarias (agricultura, ganadería, pesca, caza, silvicultura, explotación de minas y canteras), para la industria manufacturera y para la construcción.

- Adecuar el funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación que eviten la generación de saldos a favor inadecuados o permanentes.

- Establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente del saldo a favor generado por retenciones y percepciones.

IMPUESTO INMOBILIARIO

-Adoptar valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de valuación uniformes establecidas por el organismo federal.

- Fijar alícuotas del Impuesto Inmobiliario en un rango entre 0,5% y 1% del valor fiscal establecido conforme lo previsto en el punto anterior.

IMPUESTO DE SELLOS

-Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el domicilio de las partes.

- No incrementar las alícuotas del Impuesto a los Sellos correspondientes a la transferencia de inmuebles.

- Establecer, para el resto de los actos y contratos, una alícuota máxima al Impuesto a los Sellos y eliminarlo a partir del 2022.

Pero posteriormente, en Diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las Provincias y CABAvuelvieron a firmar un nuevo Pacto Fiscal, bajo Ley 27.542, donde dejaron sin efecto determinadas cláusulas (no todas) del “Consenso Fiscal 2017”, suspendiendohasta el 31/12/2020 las obligaciones que habían asumido previamente las provincias de:

- Desgravar de ISIB las exportaciones de servicios.

- Reducir las alícuotas y establecer desgravaciones graduales de Ingresos Brutos.

- Reducir las tasas del Impuesto Inmobiliario

- No incrementar alícuotas de impuestos de sellos para determinadas transacciones y bajar la tasa general en forma gradual.

- Estas suspensiones, se volvieron a ratificar en diciembre 2020,prorrogando las mismas hasta el 31/12/2021.

Mas allá de estas suspensiones, es importante señalar que sobre algunas cláusulas del pacto fiscal de Noviembre de 2017que no fueron posteriormente suspendidas, las provincias tampoco implementaron mecanismos para su cumplimiento al día de hoy. Sólo por citar un ejemplo, no son pocos los contribuyentes que tienen grandes sumas acumuladas en saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y que no cuentan con el mecanismo de devolución automático al cual las provincias se habían comprometido.

Aún resta por conocer qué sucederá luego del vencimiento de diciembre de este año, lo que está claro, es que las idas y venidas en impuestos tan importantes en la estructura de costos de nuestras actividades económicas poco ayudan a generar una panorama claro de estabilidad fiscal.

C.P. Mariana Mangiarelli, especialista en Impuestos en ISL Contadores.