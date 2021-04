Constructoras rosarinas plantearon la continuidad de la actividad pese a la pandemia

El presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco) delegación Rosario, Pablo Nazar, señaló que es importante el sostenimiento y continuidad de las obras obras públicas y privadas en Santa Fe dada su importancia como fuente de trabajo y de actividad, sin que esto profundice la situación sanitaria.



Nazar resaltó que esta posición se encuentra justificada por la baja incidencia de contagios en el sector, a lo largo del año 2020, en que la obra pública funcionó plenamente. Además, el reinicio paulatino de la obra privada en las distintas jurisdicciones, a lo largo de 2020, no mostró un incremento de casos. “Apenas se registraron un 2,3% de casos a nivel país, que fueron detectados en el ingreso de las obras dado los protocolos establecidos en el sector. Estos datos surgen de los estudios realizados por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo”, indicó.



De este modo, consideró que las estadísticas sanitarias del último año demuestran así la efectividad de los protocolos vigentes en todas sus versiones, que hacen a la seguridad e higiene en obra, acordados con el gremio de los trabajadores constructores y convalidados por el Ministerio de Trabajo y la SRT, desde abril de 2020.



“Los protocolos establecidos llevaron al sector empresarial a adecuar las condiciones de trabajo dentro del marco de emergencia sanitaria. Además, se sumaron elementos de protección al personal, que contribuyeron a mejorar la integridad psicofísica en su conjunto. Por otro lado, la capacitación permanente de los trabajadores jugó un papel de gran importancia en materia de prevención”, sostuvo.



Nazar también destacó que la actividad en obra privada no incide en el transporte público, dado que recordó que los empleadores tomaron a su cargo el traslado de personal hasta las obras, por medios particulares, regulado también por un anexo a los protocolos.



Por todo esto, el presidente de Camarco delegación Rosario consideró que ante cualquier eventual decisión de establecer nuevas restricciones a partir de la evolución de la situación sanitaria, “la actividad de la construcción no puede ser detenida, ya que no representa un foco de contagios, sino, por el contrario, una fuente de ingresos para trabajadores y para una amplia cadena de proveedores y prestadores de servicios”.



Y recordó que hasta ahora sólo se recuperó el 40% de los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia.