Constructoras vislumbran un buen 2022, pero les preocupa la inflación y los insumos

La cancelación de las abultadas deudas por parte de Provincia y Nación, la flexibilización de las medidas sanitarias y un considerable aumento de las partidas de obra pública presupuestadas son las principales razones por las que las constructoras son optimistas respecto al 2022. Sin embargo, el desborde inflacionario, con la consecuente necesidad de redeterminar el índice de actualización de pagos estatales, y las dificultades para acceder a algunos insumos, sobre todo los importados, abren varios interrogantes. En el medio está la incertidumbre electoral, que paraliza muchas inversiones de obras privadas, aunque con un valor del m2 todavía conveniente, hay esperanzas de que remonten.

“El 2021 fue bastante mejor que el 2020, y creemos que el año que viene será todavía más positivo. Pero hoy nos preocupa mucho más la macro que la micro”, resumió un importante empresario del sector, en el marco del Foro de la Infraestructura y Construcción 2021. Referentes de Obring, BBZ, Pecam, Dyscon, Minervino, Milicic, De Paoli & Trosce y de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) delegación Rosario fueron consultados por Ecos365 respecto a cómo ven el cierre del año, qué perspectivas tienen para el 2022 y cuáles son los principales desafíos que hoy enfrentan.

Costo de la construcción en Santa Fe de septiembre 2021

Al día y con buenas perspectivas

“Ya para el segundo semestre del año pasado se terminaron de pagar las deudas y empezaron a salir nuevas licitaciones provinciales y nacionales, mejorando notablemente las condiciones de pago y las perspectivas”, manifestó Ricardo Griot, titular de Pecam, y agregó: “Para este año se duplicó el presupuesto, para el año que viene se está hablando de un incremento importante de las inversiones en todas las jurisdicciones y por eso creemos que el 2022 será muy positivo”.

“El 2018 y el 2019 fueron los peores años en mucho tiempo para el sector, con 24 meses consecutivos de caída. Pero en agosto de 2020 la tendencia comenzó a revertirse y desde entonces acumulamos diez meses positivos de forma consecutiva”, sostuvo Rubén Llenas, gerente de CAMARCO Rosario. El dato más importante en este sentido es el de la recuperación, lenta pero sostenida del empleo: en lo que va del año la construcción santafesina creó 7 mil empleos formales, y de continuar con esta senda, alcanzará en poco tiempo más los 41 mil que constituye el máximo histórico. El hecho de que se hayan puesto en marcha importantes licitaciones en los últimos meses asegura trabajo para el cierre de este año y los primeros meses del próximo.

Variaciones de precios de artículos de la construcción en Santa Fe durante septiembre 2021

“En obra privada también tenemos expectativas favorables, porque tras las sucesivas restricciones y aperturas parciales, hoy más del 90% de las obras que sufrieron algún problema están trabajando a pleno. Ayuda además el precio de los commodities agrarios, que en general eligen al ladrillo como reserva de valor”, completó Llenas. Para Fernando Boldt, de BBZ, el cierre de 2021 puede ser un parteaguas para la inversión privada. “Mucha gente está esperando a ver qué pasa después de las elecciones. Si bien la actividad nuestra tiene una inercia importante, a la larga se notan estas fluctuaciones. Hoy las ventas cayeron un poco y los precios bajaron, pero nosotros seguimos construyendo porque las perspectivas son buenas, y cuando se despeje la incertidumbre electoral, se tomarán más decisiones”, aseveró.

Revisando los precios noche y día

“Todo el tiempo cotejamos las listas de precios porque a veces a la mañana tienen un valor, y a la tarde otro. Algunos artículos, sobre todo los que tienen componentes importantes, están muy por encima del promedio”, expresó Mariano Schor, al frente de Dyscon, y añadió un dato para nada menor: “Muchos proveedores te cotizan en dólares, y si este vería, te aplican un incremento, que claramente no se condice con las actualizaciones que tenemos en los pagos de las obras”. Boldt sumó que les pasó a la hora de comprar artículos para un baño: “Nos dicen que tienen una parte, que para lo otro hay que esperar, y todo eso termina demorando la obra”.

Hoy nos preocupa más la macro que la micro. Insumos, dólar y sobre todo distorsión de precios pueden meter ruido", dijo Franco Gagliardo de Obring

Pero más allá de algunos casos puntuales, la situación no es generalizada como en 2020. En 2021 el problema no es tanto conseguirlo sino poder pagarlo. “Hay una preocupación muy grande en ese sentido porque en términos interanuales los valores subieron entre 64% y 65%, cuando la inflación en su conjunto está en 52%. Es decir que los insumos de la construcción están creciendo un 13% arriba del resto de la economía y eso nos genera mucha imprevisibilidad”, resumió Llenas. Franco Gagliardo -de Obring- resumió el sentir de los constructores: “Regularizadas las deudas y reactivada la inversión, esperemos que no haya desfasajes financieros producto de alguna crisis económica. Hoy nos preocupa más la macro que la micro. Insumos, dólar y sobre todo distorsión de precios pueden meter ruido”, apuntó.

En este marco, la actualización de precios de la obra pública tiene un rol central. “Como cámara planteamos una redeterminación del índice de pagos, teniendo en cuenta que el actual se armó con un esquema económico muy diferente, con baja o nula inflación, cuando ahora estamos por encima del 50% de aumento”, afirmó Pablo Nazar, presidente de CAMARCO Rosario, y añadió que las expectativas para su puesta en vigencia son buenas, en función con el diálogo que están teniendo con el Gobierno.

A su vez agregó que la idea es trasladar el esquema a nivel provincial, y en esta línea desde la Casa Gris aceptaron el planteo, para tranquilidad de los constructores. La buena sintonía que mostró en el encuentro del miércoles el gobernador Omar Perotti con un sector al que inicialmente había criticado con dureza, y el anuncio del intendente Pablo Javkin acerca de la emisión de un bono cercano a los $4.000 millones para infraestructura, también aportaron y mucho a eso.