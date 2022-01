Copia de seguridad: ¿Cómo configurarla tanto en Android como en iPhone?

En los últimos años, las personas se volvieron totalmente dependientes de los teléfonos celulares, siendo así, que guardamos fotos, videos, contactos, agendas y toda la información relevante para el día a día. También, muchos se han encontrado que cuando se pierde el celular o se rompe sentimos como si hubiesemos perdido gran parte de nuestra vida. Es por eso que es muy importante realizar las copias de seguridad de una manera efectiva.

En Android se le al usuario una cuenta de correo, normalmente de Gmail, para almacenar en la nube toda la información. Asociada a esa cuenta, se guardan, por ejemplo, las aplicaciones que se hayan descargado. Si se tiene activada la sincronización del móvil y el teléfono falla en algún momento, al iniciar sesión con la cuenta en cualquier otro dispositivo, aparecerán esas aplicaciones en el historial de descargas de Play Store, la tienda de aplicaciones de Android. El usuario deberá volver a instalarlas, pero por lo menos sabrá qué tenía exactamente en el anterior teléfono.

En el caso de los dispositivos con iOS, el sistema operativo de Apple, todas las sincronizaciones se realizan con su propia nube, iCloud, lo que no evita que el usuario pueda realizar copias de seguridad adicionales en aplicaciones por ejemplo de Google, como Drive o Google Fotos.

Por norma general, el usuario de un teléfono con sistema operativo Android podrá saber si está activada la sincronización automática del teléfono con la nube y cuándo se ha hecho la última copia de seguridad general. Esta información se puede consultar en Ajustes, o en Sistema o en Cuentas y sincronización, aunque depende de la marca y del modelo del smartphone. Si no la encuentra, puede escribir en el buscador de los ajustes: “copia de seguridad”.

Si no tiene activada la sincronización automática, el usuario debe hacer una copia manualmente cada cierto tiempo. Aunque la tenga activada, también conviene revisar con cierta frecuencia cuándo se realizó la última copia, puesto que el sistema muchas veces no se actualiza si el aparato está apagado o está desconectado de la red Wi-Fi. En los ajustes del teléfono, el usuario también encontrará la cuenta de correo que asoció al dispositivo y, dependiendo del modelo, podrá sincronizar más o menos elementos, por ejemplo, unos permiten almacenar los SMS y otros no.

En un iPhone, el usuario puede encontrar la copia de seguridad en Ajustes > ID de Apple > iCloud. Ahí puede ver las aplicaciones que se encuentran sincronizadas para almacenar la información. Si en ese menú selecciona la opción Copia en iCloud, podrá ver si está activada la opción de que el sistema haga copias de seguridad automáticas o no, y podrá realizarla manualmente, aunque el dispositivo le exigirá en este caso que se conecte a una red wifi.

En unos y otros dispositivos, si la copia de seguridad general lleva tiempo sin ejecutarse, el terminal le enviará una notificación de aviso para que lo revise, sobre todo en los teléfonos de Apple, que reenvían la notificación si el usuario no ha revisado el estado de la copia.