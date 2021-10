Corredores proponen armar una mesa multisectorial para "recuperar el prestigio" de la Bolsa

El Centro de Corredores de Granos de Rosario propuso el armado de una mesa intersectorial para “recuperar el prestigio institucional” de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Así se lo propusieron el presidente y el vicepresidente de la entidad, Daniel Boglione y Miguel Simioni, a Hugo Grassi (h), actual vicepresidente de la Bolsa y quien busca suceder a fin de año a Daniel Nasini en la presidencia.

Los cerealistas se reunieron el lunes pasado y este miércoles volverán a encontrarse cuando Grassi concurra al Centro de Corredores para reunirse con toda la comisión directiva para presentar su candidatura.

“En lo que respecta a las candidaturas para la presidencia de la Bolsa, el Centro no tiene injerencia alguna. El Centro no auspicia candidatos, no presenta listas, no promociona ni participa de los eventos eleccionarios”, le dijo Boglione a Ecos365.