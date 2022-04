Cosecha y retenciones: ¿qué puede hacer productor en este contexto?

La invasión de Rusia a Ucrania provocó un cimbronazo para el comercio exterior del país, con aspectos positivos y negativos para la economía nacional. A partir de la suba de precios de los commodities agrícolas la balanza comercial ha experimentado una notable mejora, revalorizándose también los bienes que concentra la canasta exportadora. “La mala” está data por la escalada de precios del gas natural, productos energéticos en general y fertilizantes, insumos claves para el sector que se importante y que demandarán más divisas para mantener la provisión que se alcanzó en 2021.

En este escenario, hay una cosecha de granos en Argentina que se está desarrollando con varios obstáculos. La producción de los cultivos de “la gruesa” como la soja y el maíz será muy inferior a los volúmenes proyectados inicialmente, cuando la campaña recién comenzaba. Sin embargo, producto del contexto y los factores ya mencionados, el aporte de divisas en concepto de exportaciones agroindustriales será mucho mayor que en el ciclo anterior.

Así lo reveló en diálogo con Ecos365 el economista y docente universitario, Juan Manuel Garzón, también Jefe del IERAL de la Fundación Mediterránea. “En base a supuestos y proyecciones, se estima un aporte de divisas del orden de los 44.500 millones de dólares en el 2022, que representa un aumento de 6.000 millones de dólares aproximadamente (+16% ia.)”, indicó.

El crecimiento dispara algunos interrogantes y el principal está relacionado con el Gobierno nacional, teniendo en cuenta la tensa relación que mantiene con el sector agropecuario. “Las situaciones más conflictivas entre el agro y el kirchnerismo ha sido en momentos de precios internacionales muy altos, como ocurrió en 2008”, rememoró el especialista. El recuerdo no es casual porque el “ala dura” del oficialismo pretende aumentar las retenciones a los granos, algo que para Garzón “no tiene sustento ni margen”.

Una preocupación de cara a lo que viene contempla la situación económica y fiscal. Al respecto, el economista señaló que “el déficit del primer trimestre ha dejado un agujero muy superior al registrado en el mismo período de 2021”. Para peor, “es probable que el escenario continúe y se profundice”. Y advirtió: “en este contexto, uno no puede descartar la intención del Gobierno de al menos subir los DEX, sobre todo en los granos que tienen la alícuota más baja como los cereales”.

Qué puede hacer el productor

Desde el comienzo de la guerra, los precios de los commodities han pegado un salto, respaldados también por otros factores de alto impacto a nivel global. De todas maneras, Garzón señaló que la senda alcista no dura para siempre. Por eso, analizó: “uno no puede especular tanto con la suba de precios; si fuera mi dinero y mis granos yo calzaría a estos niveles de precios porque son buenos. En campos donde ha habido rindes normales, donde el clima no pegó tanto, a estos valores los márgenes tienen que cerrar”. Y se preguntó: “entonces para qué esperar mucho más para comercializar granos”.

Una vez que el productor vende, las dudas pasan sobre el destino de los fondos que ingresan. Y allí puntualizó que se capitaliza con bienes como refugio y también como necesidad, teniendo en cuenta que (en el caso de maquinarias) no es bueno quedarse atrás en la carrera tecnológica.

Los fertilizantes, una incógnita

Si el consumo de fertilizantes importados se redujese entre un 20% y 30% respecto del año pasado, la factura a pagar por esos insumos podría estar creciendo entre 800 y 1200 millones de dólares (de reducirse más, este excedente se achicaría y lo contrario si el ajuste fuese más leve). Ese es el cálculo realizado por el experto de la Fundación Mediterránea que además explicó: “la agroindustria podría generar un adicional de 4.800 a 5.200 millones de dólares netos este año para afrontar mayores importaciones, entre ellas de gas natural”.

Debe señalarse que un problema no menor puede ser el “timing” porque los dólares adicionales de la agroindustria se generarán en el transcurso el año, mientras que las facturas más pesadas de las importaciones de productos energéticos seguramente habrán de cancelarse en los meses fríos del otoño - invierno.