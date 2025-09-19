Crece la tensión: los bonos no encuentra piso y el riesgo país roza los 1.500 puntos

Los bonos soberanos en dólares caen y el riesgo país ya roza los 1.500 puntos básicos, luego de lo que fue la intervención del Banco Central (BCRA) con venta de reservas, que puso en alerta a los inversores ante el temor por los futuros vencimientos de deuda.

Este viernes, los títulos soberanos operan con mayoría de caídas con el Bonar 2030 liderando las pérdidas (-1,8%), seguido por el Bonar 2041 (-0,6%), y el Bonar 2035 (-0,3%). Entre los globales, el Global 2038 cae 0,1%.

El pasado jueves, los títulos soberanos en dólares tuvieron una jornada para el olvido: se hundieron hasta 13,4% y el riesgo país superó los 1.400 puntos básicos. Así, el índice económico tocó un máximo de un año, y ya acumuló un salto de más de 60% desde la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses.

Tras el cierre de la jornada, el ministro de Economía, Luis Caputo, intentó enviar una señal a los mercados a través de su participación en el streaming Carajo, en donde aseguró que el Gobierno mantendrá firme la estrategia cambiaria acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ratificó que el BCRA intervendrá en el mercado sobre el límite de la banda establecida y dijo que cumplirán con los compromisos de deuda de enero, aunque no confirmó aún de donde saldrá el dinero.

ADRs y S&P Merval

En tanto, la mayoría de ADRs caen en Wall Street, con el Grupo Financiero Galicia encabezando las pérdidas (-2,7%), seguido por Banco Macro (-2,4%) y BBVA Argentina (-2,2%).

El S&P Merval retrocede un 0,5% a 1.687.739,830 puntos, mientras que su contraparte en dólares cae a 1.083,51 puntos. Los papeles que más bajan son: Transportadora de Gas del Sur (-4,8%); Bolsa y Mercados Argentinos (-3,3%); Transener (-3,1%).