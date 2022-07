Crecen las versiones de un desdoblamiento cambiario: qué es y qué consecuencias traería

El dólar sigue sin techo en todas sus versiones, y la incertidumbre política y cambiaria que ya lleva una semana amenaza con extenderse, paralizando por completo la actividad. En este contexto de extrema escasez de divisas, y en el que la ministra de Economía, Silvina Batakis, descartó una devaluación brusca, empieza a ganar fuerza la aplicación de un desdoblamiento cambiario.

Esta medida implicaría la existencia de un tipo de cambio para el comercio exterior, y otro para la compra de dólares o gastos en el exterior en turismo, por ejemplo. Actualmente el esquema que se aplica para la compra de dólar ahorro (más allá de que ya casi nadie puede acceder en la práctica) no es desdoblamiento, ya que el pago extra del 30% del Impuesto PAIS y 35% de anticipo a cuenta de Ganancias y Bienes Personales se los lleva el Tesoro, y no el Banco Central. Además, en un desdoblamiento no debería haber cupo.

El objetivo de un desdoblamiento cambiario sería principalmente evitar la presión de aquellos que demandan dólares para atesoramiento, ya que esto afecta directamente en el nivel de reservas. De aplicarse esta medida, esta demanda de dólares estaría satisfecha por aquellos que tienen necesidad de vender por diversas razones y no lo quieren hacer al tipo de cambio oficial por la gran diferencia que existe con otras cotizaciones como el MEP, CCL y blue.

Batakis abrió la puerta al tema al plantear sus críticas al turismo en el exterior que se llevan las divisas necesarias para la compra de insumos y la producción nacional. Por eso, de aplicarse, posiblemente el sector turístico sea el primero en contar con un dólar diferencial, más caro que el actual. De hecho ya se habla de una cotización al dólar bolsa, 25% más costoso. Pero paulatinamente podrían sumarse más operaciones.

Los beneficios del desdoblamiento para el Gobierno serían varios: desalentarían ciertas actividades que implican fuertes gastos (el turismo en el exterior se llevó u$s1.500 millones en los primeros meses), evitaría una devaluación fuerte, con la consecuente repercusión en una mayor disparada de inflación, y garantizaría más divisas para la producción. Todo esto, en teoría, sin debilitar todavía más las reservas del Central.