¿Cuáles son las claves para evitar el autosabotaje en el trabajo?

El autosabotaje es un patrón insidioso que repites consciente o inconscientemente, lo que te impide alcanzar tus objetivos. Dicta sus acciones y comportamientos y se convierte en parte de la lente a través de la cual ve el mundo, lo que lo convierte en una profecía autocumplida que se interpone en el camino del éxito. Comprender el autosabotaje es el primer paso para detenerlo y recuperar el control de su vida.

1. Desafía tus excusas

Presta mucha atención a las excusas que se te ocurren cuando fallas o no logras tus objetivos. Por lo general, inventa excusas para sobrellevar el dolor del fracaso.

2. Deja de alimentar tus miedos

Los miedos no desaparecen haciéndolos a un lado o fingiendo que no existen; solo se fortalecen cuando se dejan desatendidos. En su lugar, desafíe sus miedos para ver si son reales o no, luego tome medidas para reducirlos cuando sea posible.

3. Obtenga una segunda opinión

Obtenga una opinión objetiva sobre usted y sus capacidades de alguien en quien confíe y respete. Es muy fácil perder la perspectiva cuando estás demasiado cerca del problema. Es posible que ni siquiera sepa que tiene un problema porque se ha acostumbrado tanto a cómo son las cosas.

4. Aprende de tus errores

Puede que seas la única persona que piensa que eres un desastre, pero no estás solo si sientes eso por ti mismo. Todo el mundo comete errores de vez en cuando. Lo importante es aprender de ellos en lugar de enterrarlos o insistir demasiado en ellos después de hacerlos.

5. Conoce tus límites

Evite asumir demasiadas cosas a la vez que están fuera de su control, capacidades o capacidad de manejar. Está bien perseguir varios objetivos, pero no se proponga el fracaso mordiendo más de lo que puede masticar. Nadie es perfecto, así que conozca sus límites y trate de mantenerse dentro de ellos.

6. Controla tu negatividad

Las personas que se sabotean a sí mismas suelen ser pensadores negativos . Corta este tipo de pensamiento enfocándote en lo que puedes controlar e ignorando todo lo demás que esté fuera de tu alcance.

7. Celebra tus logros

Cuando tenga éxito, celebre sus logros en lugar de detenerse en lo que no logró. No importa cuán grandes o pequeños sean; es esencial reconocer y apreciar lo que hiciste bien.

8. Actúa

Trabajar activamente para cambiar sus comportamientos y limitar sus formas de autosabotaje es una de las mejores y más efectivas formas de detenerlos en su camino. No puedes cambiar lo que no reconoces, así que comienza hoy mismo a asumir la responsabilidad de tus acciones.