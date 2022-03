Cuáles son las "interferencias" que impiden que la cadena láctea se apropie del valor que genera

Sobre la base del análisis que mensualmente realiza el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCo), que referencia la valorización en la cadena sobre el Valor por Litro de Leche Equivalente (VLE), se evidencia el agregado de valor en cada etapa de la cadena en términos relativos de participación respecto al precio final total del sistema (mercado interno y exportación).

A partir de la información disponible, desde el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) han establecido algunas conclusiones con relación al mes de febrero. Así, se observó que la participación del productor en el total del sistema fue del 35,8%, 0,8 puntos por encima del mes anterior y bastante más que la media, determinada en el 31,4%.

También remarcaron una suba del 0,7% en la participación en los valores finales de mercado interno (MI) y un aumento de 0,6% en la participación de los valores de mercado externo (ME), colocándola 1,2 por debajo de la media histórica de la serie disponible (64,3%).

Por otra parte, se conoció que en febrero la participación del productor sobre el valor de salida de fábrica (precio al que vende la industria) fue de 57,6%, 0,1 punto por debajo de lo registrado en enero y 4,7 puntos encima del promedio de la serie (52,9%). Desde el OCLA aclararon que la serie histórica para los valores de salida de fábrica tiene una mayor extensión temporal que el resto.

“Queda claramente evidenciado, tanto en la participación del productor en el valor de mercado en general y en particular (MI y ME), y con las comparaciones internacionales disponibles, que no es un problema de participación, es decir no se evidencia un problema de ´transmisión´; el problema por el cual no se accede a precios de la leche al productor como se da en los mercados mundiales (unos US$ 0,45/litro), es producto de ´interferencias´ que impiden que la cadena se apropie del valor que genera”, explicaron los técnicos del Observatorio.

Precisamente, esas interferencias son de variada índole e impacto: “controles de precios domésticos de los productos lácteos, caída del poder adquisitivo de los consumidores, primarización del consumo, productos alternativos, informalidad impositiva (posiblemente el más grave de todos ellos por su crecimiento), derechos de exportación, bajas de reintegros, entre otras”.

Qué pasa con la industria

La industria mejoró en febrero su performance de participación en el mercado interno (0,9 puntos), mientras que en el mercado externo cayó 0,6 puntos su importancia relativa (17,7%) y en general mejora su participación en el total del sistema 0,7 puntos.

La facturación total de salida de fábrica por litro de leche equivalente estuvo en US$ 0,63 (igual que en enero), levemente superior (+ US$ 0,04) que el promedio de la serie disponible y 11 centavos menos que el máximo logrado en mayo y octubre de 2013.

“Estos niveles de facturación en ambos mercados como en el total, están muy lejos de los valores que se logran en los principales países lecheros que se ubican en un valor cercano al dólar por litro equivalente (en planchada de fábrica) y que no se dan en Argentina por las interferencias entre el mercado y los actores de la cadena mencionados anteriormente”, sostuvieron desde OCLA. Y concluyeron: “además, la mejora se debe más a un retraso del tipo de cambio que a una mejora del valor en pesos”.